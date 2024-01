Zelenski pide en Davos no reducir la presión a Rusia y Stoltenberg asegura que Ucrania está "más cerca que nunca de la OTAN"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido este martes en un discurso durante el Foro Económico Mundial de Davos que el mundo mantenga la presión sobre Rusia. El mandatario ucraniano advirtió ante un auditorio repleto que cualquier reducción de esta presión internacional no hará más que alargar la guerra. "Cada reducción de la presión sobre el agresor añade años a la guerra y cada inversión en la confianza del país que se defiende la hará más corta", dijo.

Además, durante una de las reuniones al margen del foro, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha trasladado al presidente ucraniano que su país está "más cerca que nunca de la OTAN" y ha asegurado que "hay motivos para el optimismo" pese a la "grave situación en el campo de batalla". Stoltenberg aseguró ante la prensa que las fuerzas rusas están presionando ahora en muchos frentes "y, por supuesto, la gran ofensiva que los ucranianos lanzaron el verano pasado no dio los resultados que todos esperábamos".

Por su lado, Zelenski ha admitido la compleja situación por el recrudecimiento de los bombardeos rusos sobre ciudades ucranianas, insistiendo en la necesidad de seguir reforzando las defensas antiáereas de Ucrania. Por ello, el presidente ucraniano ha pedido a sus socios que le ayuden a reforzar este aspecto y envíen más sistemas de defensa aérea.

Además, durante la reunión, ambos han recalcado la importancia de avanzar con los compromisos de seguridad con algunos aliados, como se acordó en la pasada cumbre de líderes de la OTAN en Lituania. Zelenski ha ahondado en que se firmen dichos acuerdos sin demora, ya que estarán en vigor hasta que Ucrania ingrese en la OTAN.

El presidente ucraniano también se ha reunido este martes con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, que ha prometido que la Administración de Joe Biden no flaqueará en su ayuda, y enalteció el valor y la fortaleza tanto del pueblo ucraniano como de sus fuerzas armadas. Blinken también aseguró que el Ejecutivo estadounidense intercederá por la causa ucraniana ante el Congreso, donde debe aprobarse la financiación de esa ayuda militar.

Preguntado sobre el bloqueo de la ayuda multianual de 50.000 millones de euros para Ucrania propuesta por la Comisión Europea y otra de 61.400 millones de dólares por el Gobierno de EEUU, Zelenski se mostró confiado en que se encontrará una solución pronto. "Pienso que es cuestión de semanas", indicó. "Tengo señales positivas de que Europa nos apoya, los Estados miembros (de la Unión Europea) nos apoyan, y creo que también podremos resolver la cuestión del Congreso" de EEUU, agregó.

El líder ucraniano calificó durante su alocución en el Foro de Davos a Putin como un "depredador" que no aceptará un conflicto congelado en Ucrania. "No se da por satisfecho con productos congelados". Zelenski criticó a quienes desde la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 han pedido a Ucrania "no escalar" las tensiones con Rusia por miedo a la reacción de Moscú.

Para el presidente ucraniano esta actitud de parte de la comunidad internacional ha ralentizado el apoyo a Ucrania y ha dado una sensación de impunidad a Rusia. Sobre los riesgos de "congelar" el conflicto, Zelenski recordó lo ocurrido con los acuerdos de Minsk alcanzados con Rusia para detener la guerra entre Ucrania y las milicias separatistas prorrusas de la región del Donbás hace diez años, que no evitaron la actual agresión rusa. "La paz debe ser la respuesta", ha sentenciado.