La UE espera lanzar "en cuestión de semanas" su misión en el mar Rojo sin España y con algunas dudas de Francia e Italia

La Unión Europea sigue trabajando para armar y lanzar una misión propia en el mar Rojo para hacer frente a los ataques hutíes de las últimas semanas, en paralelo a las respuestas de EE UU y del Reino Unido. La idea la puso sobre la mesa hace algunos días el Alto Representante, Josep Borrell, y los Estados miembros trabajan para que se ponga en marcha "en cuestión de semanas", tal como ha podido confirmar 20minutos. Las fuentes señalan además que el despliegue podría tener una duración de un año, toda vez que se ha refrendado el apoyo clave de Alemania; las mismas fuentes aclaran que el asunto tiene que elevarse todavía a nivel de ministros.

"Está claro que se trata de una misión necesaria y que además a medio y largo plazo puede reforzar la autonomía estratégica de la Unión", concluyen las fuentes. En el escenario actual, asimismo, se han superado las dudas que tenían en torno a la misión tanto Francia como Italia. El caso galo es más concreto, pues ya cuenta con buques desplegados en la zona. El socio que seguro que no participará en la misión es España. "Estamos muy contentos con la labor de España en este tipo de misiones, pero no tenemos constancia de que haya habido cambios desde las últimas palabras de la ministra Robles", añaden las fuentes.

Robles ya anunció que España se quedaba fuera de este planteamiento, poniendo como ejemplo que las tropas ya se encuentran en otros despliegues de este tipo. Lo que sí tiene claro el Gobierno es que su posición no será un obstáculo. "Evidentemente España no se opone, no lo ha hecho nunca, que la Unión Europea pueda tomar las misiones que considere oportuno. España no va a participar en el mar Rojo y no va a participar porque está participando en este momento en 17 misiones", concluyó la ministra de Defensa. Los cálculos dan a entender que la misión en el mar Rojo estará en funcionamiento en el mes de febrero.

"Los continuos ataques de los hutíes son un peligro real para la estabilidad de la región y representan una escalada que no beneficia a nadie. Bélgica está trabajando con sus socios de la UE y su aliado de Estados Unidos para restablecer la seguridad marítima en la región y evitar cualquier efecto de contagio", expuso en redes sociales la presidencia belga del Consejo de la UE.

Con todo, para que la misión tome cuerpo ha sido decisivo el apoyo de Alemania. "Estas negociaciones se están llevando a toda marcha y esperamos mucho poder llegar a una conclusión lo antes posible", expuso este lunes la ministra de Exteriores germana, Annalena Baerbock. Precisamente el próximo lunes los titulares de ese ramo tendrán el tema sobre la mesa en la reunión del Consejo prevista en Bruselas para entonces. Para Berlín, eso sí, se trata de un asunto "central" en la actualidad.

"Francia está presente allí y lo estará", sostuvo por su parte el nuevo titular de Exteriores galo, Stephane Sejourné, precisamente tras una reunión con Baerbock. Con el eje franco-alemán funcionando en este aspecto parece que está todo hecho y ambos países avisan de que la misión es necesaria porque los ataques hutíes "atentan contra la libertad de navegación" en la zona.