En Bruselas ya suena la música electoral: Taylor Swift, Rosalía o Stromae, los 'ganchos' de la UE para pedir el voto en junio

"Nadie puede movilizar a la juventud mejor que los jóvenes". En Bruselas ya suena la música de las elecciones europeas del próximo mes de junio y la Comisión Europea quiere que Taylor Swift pida a los jóvenes que no se olviden de pasar por las urnas. Así lo anunció, para sorpresa de swifties y extraños, el comisario Margaritis Schinas, y lo hizo con un ejemplo: "Taylor Swift, el pasado septiembre, hizo un llamamiento en las redes sociales a los jóvenes estadounidenses para que se inscribieran para votar. Al día siguiente de su publicación, 35.000 jóvenes estadounidenses se habían registrado para votar".

Rosalía y Stromae también están en la lista de 'ganchos' de la UE para llamar al voto, tal como ha adelantado este jueves Euronews. No parece haber fisuras en el plan; la maquinaria de campaña está preparada cuando todavía faltan cinco meses para los comicios, pero en la capital comunitaria tienen claro que no hay tiempo que perder. Las instituciones europeas buscan en grandes personalidades una atracción para que la participación sea alta, conscientes de que en muchos países las elecciones al Parlamento Europeo son "consideradas de segundo orden". Algo que, eso sí, puede cambiar esta vez dadas las exigencias del escenario global.

También está previsto que, tal como ha podido confirmar 20minutos, en la lista de nombres no solo haya cantantes, sino también deportistas, actores y actrices o influencers. Ya en los comicios de 2019 hicieron una maniobra parecida con la campaña 'Esta vez voto', que tuvo una relevancia importante por ejemplo en España. "Queremos hacer campaña en positivo, la participación de hace cinco años fue alta para lo que veníamos viendo y el objetivo tiene que ser ir a más", resumen las fuentes consultadas por este medio, que reconocen que todavía queda tiempo para que las estrategias tomen cuerpo.

La Unión Europea afronta en 2024 el año quizá más importante de su historia reciente. El proyecto comunitario "está en el momento de mayor exigencia, pero también en el momento de mayor aceptación", expresó el portavoz y director de comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch, en una entrevista en 20minutos hace ya algunos meses. "Estos últimos años han sido muy complicados a todos los niveles, para la UE y para sus instituciones también", añadió, al tiempo que asume que "por una parte la gente se ha dado cuenta del verdadero valor añadido de la UE y al mismo tiempo hay un nivel de exigencia alto porque el mundo está cambiando a toda velocidad y es la Unión la que tiene que ayudar a adaptarnos a ese nuevo mundo".

Esa cercanía con los votantes, sobre todo con los jóvenes, quieren potenciarla las instituciones llamando precisamente a Swift o Rosalía, aunque el formato en el que participen para pedir el voto todavía está por ver. En este punto, no obstante, serán clave las redes sociales: Taylor Swift cuenta con unos 278 millones de seguidores en Instagram, mientras que la cantante catalana suma 28,2 millones. Stromae por su parte es el cantante belga quizá más importante en la actualidad para las generaciones más jóvenes, y recientemente ha dado un paso al lado en su carrera para tomarse un descanso. Cuenta con 1,8 millones de seguidores en la red social.

El formato es más ambicioso incluso al utilizado para las europeas de 2019, bajo la campaña Esta vez voto. En España una parte de esa iniciativa incluyó el llamamiento al voto de varios famosos como David Broncano, el actor Dani Muriel, Carolina Iglesias, Joaquín Reyes, Roberto Leal, Elena Rivera o Javier Gutiérrez. En aquellos comicios la participación general en toda la UE alcanzó casi el 51%, y ahora el reto -complicado- es que esa cifra vaya a más. En el caso español dio la coincidencia de que las europeas de hace cinco años coincidieron el 26 de mayo con elecciones autonómicas y municipales.

Entre el 6 y el 9 de junio (dependiendo del país) se celebrarán las que serán las elecciones europeas más importantes de la historia reciente, y que además podrían provocar una especie de terremoto político. ¿Por qué? Porque es muy complicado saber qué va a pasar. Los sondeos, de momento, no son muy fiables, pero se pueden dar tres escenarios: el primero, que se mantenga la mayoría centrista, formada por populares, socialdemócratas y liberales; el segundo, con un Parlamento Europeo muy escorado hacia los extremos; y el tercero, con nuevas alianzas. De un lado estarían el PPE y ECR, y del otro S&D, Renew e incluso los Verdes.La UE afronta el 2024 como el año el que tiene que cerrar su propio círculo.

Las elecciones de junio pondrán fin a una legislatura que se estudiará en los libros de Historia: pandemia, guerra, más crisis. Y abrirán también la etapa que, para muchos, tiene que ser la de la confirmación de un proyecto europeo diferente, mejor preparado... pero quién sabe si también, y de nuevo, muy agitado por los asuntos internos y externos. De momento, las instituciones quieren que suene la lista de reproducción con canciones como All Too Well, Motomami o Riez.