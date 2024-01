Anita Matamoros y Makoke, destrozadas tras el accidente que ha sufrido su perro Ringo

Anita Matamoros no ha empezado con buena pata este 2024. La influencer ha vivido uno de los peores días de su vida debido a un grave accidente de uno de los miembros de su familia. Así lo ha contado la creadora de contenido en su cuenta de Instagram a sus seguidores.

Su perro Ringo ha sufrido "un accidente horrible" y su estado es "muy grave". El pasado domingo, el bichón maltés se precipitó por un tercer piso y se rompió las costillas, por lo que se ha tenido que quedar ingresado.

"Siento una tristeza inmensa, vacía, miedo y sigo en shock. Ahora solo puedo esperar noticias y deseo con todas mis fuerzas que me digan que podrá estar bien", se sinceraba la hija de Kiko Matamoros en el post.

Anita Matamoros cuenta lo que le ha sucedido a su perro. @anitamg(INSTAGRAM)

Anita no era la única de la familia que mostraba su preocupación por el perro. Makoke, este domingo 14 de enero, asistió al programa Fiesta visiblemente afectada. Emma García, después de la entrevista con el actor Carlos Hipólito, se percató de ello y no dudó en preguntar a su compañera qué le sucedía. La colaboradora de televisión, al borde a las lágrimas, confesó que su perro no se encontraba bien después de haber sufrido una fuerte caída.

"Está muy malito. Bueno, es que yo creo que los que no tienen animales no pueden... ahora mismo está en el hospital, tiene todas las costillas rotosas", afirmaba Makoke devastada.

Ringo fue un regalo de los Reyes Magos para su hija Anita cuando esta era pequeña. El bichón tiene 16 años y, aunque atravesaba problemas de salud acordes a su edad, no tenía ninguna dolencia grave. Por ello, este revés ha sido completamente inesperado para ambas. "No puedes irte de esta manera. Mi gran compañero durante 16 añitos. Te adoro", concluía Anita Matamoros en su publicación.