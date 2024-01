El PNV quiere "dar una oportunidad" a Sánchez, pero duda de que la legislatura "se vaya a completar"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha reiterado que el PNV quiere "dar una oportunidad al Gobierno" y, aunque cree que el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez "será hábil", ha puesto en duda que la legislatura "se vaya a completar". Además, ha advertido de que "el PNV va a hacer descarrilar cosas" si no se da prevalencia a los convenios vascos.

En una entrevista en Deia, Esteban se ha referido a la prevalencia de los convenios autonómicos, que decayó en la votación de uno de los decretos abordados esta semana en el Senado. A su juicio, el PNV ya había transmitido al Gobierno que "esto no podía ser, que no debe funcionar así"

"Primero, por el abuso de la figura del decreto. Segundo, por mezclar temas muy diversos donde puedes tener discrepancias con algunos de ellos y te obligan a votar sí o no. Tercero, porque te dan a conocer los decretos la víspera o dos días antes", ha censurado.

Sin embargo, ha señalado que la prevalencia de los convenios entró en el decreto de los subsidios porque el PNV lo exigió, ya que "reformaba temas laborales, con lo cual era el momento de hacerlo y, cuanto antes, mejor".

"Ahora no ha salido porque Podemos ha votado que no con PP y Vox. Pero se va a aprobar próximamente, seguro. Lo que tendrá que hacer el Ministerio es rehacer el decreto, pero esta medida tiene que estar si quiere que el tema salga adelante", ha apuntado.

En caso de que no se incorpore, ha asegurado que "el PNV va a hacer descarrilar cosas", por lo que considera que "va a entrar". "Nosotros queremos que este Gobierno tenga continuidad, tenemos que intentar facilitar los acuerdos, pero también hay que cumplir los acuerdos. Y esto forma parte del acuerdo. Ahora basta con que un partido se desmarque para que las cosas caigan", ha dicho.

Aitor Esteban se ha mostrado partidario de "dar una oportunidad al Gobierno", por lo que ha asegurado que el PNV intentará "que salgan los Presupuestos". No obstante, ha advertido de que el Gobierno "tiene que ser inteligente para reflejar lo que hay en los acuerdos y poder pactar también inversiones".

"Creo que serán hábiles. Pero, si no hay Presupuestos, no hay legislatura. Olvidémonos, en un año se acaba esto. Si hay Presupuesto, ya tienes un margen quizás de dos años. ¿Cuatro años? Me puedo equivocar, pero no creo que la legislatura se vaya a completar", ha opinado.

A su juicio, la situación de la izquierda "alrededor de Sumar y Podemos" es un factor de "inestabilidad claro", pero también está "la pugna catalana" con "una tensión continua por el protagonismo entre Junts y ERC". "Hay que casar muchas cosas. O el Gobierno es muy inteligente y va a lo concreto y al meollo de la cuestión que pueda suscitar un acuerdo entre todas las partes, o esto no va a durar", ha pronosticado.

Por ello, el portavoz jeltzale en la Cámara baja ha asegurado que "las cosas que hay en el acuerdo" con el Gobierno, "cuanto antes, mejor". "No sabemos cuánto va a durar. Creemos que la otra alternativa, un Gobierno PP-Vox, es mucho peor, y hacemos esta apuesta. Vamos a intentar que dure. Ahora bien, viendo el panorama, no soy optimista de que dure cuatro años", ha insistido.

Preguntado por si el PNV votaría en contra del decreto de subsidios si no incluye la prevalencia de convenios, ha respondido que "es evidente": "Si lo hicimos con la reforma laboral, con la que estábamos básicamente de acuerdo. Si esto no entra, no podemos apoyarlo Yolanda Díaz sabrá. Supongo que no cometerá el error que cometió con la reforma laboral", ha señalado.

Refugiados

En materia de inmigración, Aitor Estaban ha recordado que el PNV tiene un acuerdo para que se transfiera al Gobierno vasco en tres meses la fase dos de integración de refugiados.

"Evidentemente, claro que aspiramos a tener todas las competencias posibles en inmigración. Vamos a ver qué sucede, porque el acuerdo con Junts es muy genérico. Y tienen que aprobar una ley orgánica, que tiene su dificultad. Y les delega la competencia el Gobierno español, pero se la puede quitar en cualquier momento", ha añadido.

En todo caso, ha asegurado que su partido estará "encantado" de que Cataluña "tenga todas las competencias en inmigración porque, en la medida en que vaya para Cataluña, también va a ir a Euskadi". "No estaría mal que, por una vez, en vez de ser el PNV el que abra las brechas en el muro de contención de Madrid y que los catalanes cojan las cosas que hemos conseguido, sea al revés", ha manifestado.

Esteban ha indicado que el PNV tiene "una cosa muy concreta" y la transferencia "tiene que cumplirse dentro de tres meses, sin necesidad de una ley orgánica ni que una institución tenga que aprobarlo, sin la participación de las Cortes Generales ni mayorías de otros partidos".

"Es posible simplemente con un acuerdo entre los dos gobiernos. ¿Que lo otro se concreta y el Parlamento aprueba una ley con los votos del PNV, que son absolutamente necesarios, y se hace una delegación, que no transferencia? Genial, porque estoy seguro de que Euskadi va a estar", ha apuntado.

Preguntado por si el PNV volverá a plantear el derecho a decidir y limitar la inviolabilidad del rey en la tramitación de la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término 'disminuidos' por 'personas con discapacidad', ha admitido que aprovechará para "decir que hay temas de calado que son los que hacen trastabillar al Estado una y otra vez y no se quieren debatir".

"Simplemente, que conste en acta, como recordatorio de que en la Constitución también habría cosas que deberíamos debatir. Ni vamos a pedir una votación separada de los puntos, ya sabemos lo que va a pasar", ha dicho.