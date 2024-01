Mercadona no ha lanzado una "tostada ya untada" a 1,80 euros

El pasado 9 de enero, un usuario anónimo de X compartió una fotografía en la que se puede ver una mano sujetando lo que en teoría parece un nuevo producto de Mercadona: la "tostada ya untada" por 1,80 euros cada bandeja.

La usuaria acompaña esta imagen junto a una frase: "Yo…. No sé qué decir..." La publicación ha generado controversia entre los usuarios, con algunos partidarios y también detractores. "No sé cómo no se le ocurrió a nadie antes", dice uno. "Tremendo ya ni untar dejan eso si 1,80, un trozo de pan y un poco de mermelada, ni en el Ritz", sentencia otro.

Sin embargo, esto es falso. La publicación original fue publicada como una inocentada el año pasado en redes sociales por un especialista de marketing con motivo del Día de los Inocentes.

Mercadona no ha lanzado una tostada ya untada a 1,80 €

Para comprobar la veracidad de la publicación viralizada, desde Infoveritas se ha realizado una búsqueda inversa de la imagen con la herramienta de Google. Lo primero que llama la atención es la cantidad de resultados en los que numerosos usuarios se han hecho eco de la noticia en redes sociales.

En TikTok, una usuaria publicaba el 10 de octubre de 2023 dicho alimento asegurando incluso que el producto "es un éxito rotundo a juzgar por el desabastecimiento de los supermercados” y que inicialmente "estaba pensado para consumidores de la tercera edad porque se planteaba que cada vez muestran más fatiga incluso para untar".

Otro de los aspectos que llama la atención de la publicación viralizada es que la fecha de caducidad del supuesto nuevo producto es el 6 de diciembre de 2022. Además, por otra parte, aparece un logo en la fotografía llamado "El rincon de cris". Se trata de una cuenta de Facebook dedicada a publicar memes. Esta cuenta difundió dicho producto el pasado 2 de enero.

El post original proviene de un experto en marketing

Por otro lado, realizando una búsqueda en Google con las palabras 'tostada', 'untada' y 'Mercadona', se aprecian numerosos medios de comunicación que hablan de este supuesto nuevo producto, asegurando que se trata de una broma por el Día de los Inocentes (28 de diciembre).

En concreto, en una noticia de Los 40, publicada el 30 de diciembre de 2022, explican que el post fue creado en LinkedIn por un especialista en marketing estratégico llamado Juan Viñas. Si nos vamos a dicha publicación, que fue publicada hace un año, vemos que el creador al final del texto añade la siguiente información: "#RetailNews ha preguntado a un experto en #marketing alimentario su opinión sobre el nuevo producto".

"Hay muchos lanzamientos que parecen propios del día de los Santos Inocentes. Por fortuna, hay otros 364 días en el año para hacer #innovación acertada. Basta con echar mano de algún #profesional del marketing con experiencia’, ha dicho. Tienes todo el día de hoy para compartir esta noticia. Mañana es tarde". Al mismo tiempo, entre los hashtags que utiliza podemos leer las palabras inocentada y parodia.

INFOVERITAS verifica que…

La foto viralizada en redes sociales en la que se aprecia un aparente nuevo producto de Mercadona, una tostada ya untada, es completamente falsa. Se trata de un montaje creado por un especialista de marketing con motivo del Día de los Inocentes del 2022, tal y como se refleja en su publicación de LinkedIn.