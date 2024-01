Ibai Llanos habla de su estado de salud actual, con solo un "5-10% de visión" en su ojo izquierdo: "Puedo hacer vida normal"

Ibai Llanos se ha sincerado ante ElXokas en su último Charlando tranquilamente y ha hablado de su estado de salud actual, tras descubrir que tenía problemas serios de visión.

Tras un tiempo de preocupación en los que tuvo que someterse a numerosas pruebas, asegura que ahora está "medicado y estable": "Voy cada mes y medio a hacerme revisión".

"El ojo diestro lo tengo 100% y puedo hacer mi vida con normalidad", ha celebrado: "Puedo streamear, salir de fiesta, jugar al futbol, baloncesto... pero prácticamente no veo de un ojo".

"Me he estado tratando muchísimo y estoy con medicación para que no me pase lo mismo en el otro ojo", ha añadido, asegurando que "no es degenerativa" la condición en el ojo derecho.

"En teoría lo tengo completamente controlado", ha tranquilizado a sus seguidores. Además, ha explicado que todo comenzó alrededor de 2017, cuando pensaba que tenía problemas de visión por pasar mucho tiempo ante el ordenador.

En ese momento, se dieron cuenta de que el problema real era de su nervio óptico. Por suerte, en seguida descartaron que fuera un tumor, pero descubrieron que todo se debió a un herpes que pasó de "muy muy pequeño" que debilitó su nervio óptico.

"Ahora estoy estable", ha celebrado, comentando que por eso tampoco lo comenta muy a menudo en directo. Igualmente, se nota a la hora de jugar a videojuegos oscuros, cuando no tiene todo el control de la pantalla.