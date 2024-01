ElXokas muestra, por primera vez, su nueva casa en Madrid: "Ya puedo empezar a vivir aquí"

Tras meses retrasándolo, ElXokas ya cuenta los días para mudarse por completo a su lujoso y renovado apartamento en Madrid, en el que ha invertido más de un millón de euros y con el que ha tenido muchos problemas para reformar.

Así lo ha comentado en un encuentro que ha tenido con Ibai Llanos en Twitch, en el que ha respondido a todas sus preguntas, por primera vez, desde su nuevo salón.

El streamer vasco no daba crédito con el cambio de fondo del Xokas, acostumbrado a una oscura pared en una pequeña habitación sin ventanas.

"Estar encerrado en un sitio donde solo hay un ordenador me hacía vivir en una realidad que no existe, la de internet, que te come la cabeza", ha reconocido el gallego, entusiasmado por cambiar de vida por completo.

Ha anunciado que ha comprado todo tipo de tecnologías que le permitirán "hablar desde cualquier punto de la casa", hacer directo desde el sofá, jugando a videojuegos en la televisión y desconectarse del chat.

"Necesito tener otro estilo de vida", ha añadido. Aun así, la mudanza real de sus cosas aún no ha comenzado. "No tengo prisa, pero esto es inminente, yo ya puedo vivir aquí", ha explicado.

Aún seguirá alquilando su piso antiguo, para cambiar todas las cosas de sitio. No obstante, no volverá a hacer directo allí, ya que su ordenador antiguo se ha roto y debe empezar a trabajar con el situado en el piso nuevo.

En los próximos días, ElXokas ha anunciado que, además, publicará un vídeo donde se podrán ver todos los detalles del apartamento y que servirá también para despedirse de su antiguo set up. El fin de una era.