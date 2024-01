Marina Riverss revela si participaría en 'La isla de las tentaciones': "Para hacer el ridículo me quedo en casa"

Marina Riverss. Mediaset

A causa del reciente estreno de la séptima edición de La isla de las tentaciones, TardeAR ha preguntado a algunos de sus colaboradores si participarían en el reality, exponiéndose así como tentadora o como pareja tentada. Y Marina Riverss ha sido clara con su respuesta. "No iría jamás", ha confesado la influencer, entre risas. La joven ha explicado entonces la razón de su negativa: "Creo que el programa es entretenido, pero yo no soy así". "Lo primero es que sería aburridísima porque yo no soy... No haría las cosas que hacen ellos", ha descrito la tiktoker, rectificando antes de usar la palabra 'infiel'.

"Entonces sería aburridísima, y la gente diría: '¿A esta chica para qué la traen?'". "Para hacer el ridículo me quedo en casa", ha confesado la colaboradora de Telecinco.

"Yo estoy bien aquí, en TardeAR, a mí que no me llamen para ningún sitio más", ha pedido mientras se reía. Por último, Marina Riverss también ha confesado que no es "muy de realities": "No tengo eso que hay que tener, de ser un loco. Yo soy más tranquilita".