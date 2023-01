ElXokas revela más detalles sobre su piso en Madrid de 2 millones de euros: "Me estoy haciendo la casa de un soltero de oro"

ElXokas sigue defendiendo su decisión económica de haber adquirido un lujoso piso en Madrid. Tras muchos meses de críticas por haber invertido dos millones de euros en un ático en el norte de la capital, el streamer ha vuelto a hablar de la propiedad asegurando que "ahora vale el doble".

Según ha explicado, tiene intención de dejar a todos sin palabras cuando muestre el piso completo tras las reformas, en las que ha invertido, asegura, casi 300.000 euros.

"La casa está tardando tanto porque están pasando cosas interesantes que ya os contaré", ha revelado en directo: "Hasta que no acaben las obras no os las puedo contar".

"La casa es un mirlo blanco", ha anunciado: "Tiene un valor el doble de lo que pagué, ahora mismo". Una inversión que reconoce, "es lo mejor que ha hecho en su vida", defendiéndose de las voces que opinan que con ese dinero podría haber comprado un chalet, o numerosos pisos.

"Me estoy haciendo la casa de un soltero de oro", ha avanzado sobre los cambios: "Una habitación entera es un ropero gigantesco con espejos, diseñado únicamente para mí".

"Estoy haciendo algo único, mi sueño", ha reiterado, confesando que llevaba más de tres años buscando la casa ideal y que, gracias a su padre, descubrió en los mapas de este apartamento un movimiento burocrático por el que ha conseguido que "ganara valor instantáneo".

Aunque no quiere explicarlo hasta que acabe, ha dado a entender que ha conseguido más espacio de superficie. "Cuando veáis la casa de 3,5 millones de euros y que la he comprado por 2 millones ya me diréis que es lo mejor que podría haber hecho", ha concluido.