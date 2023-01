Ibai Llanos confirma en qué plataforma trabajará los próximos años: "Tomé la decisión hace dos semanas"

Mucho se especuló sobre el posible impacto que podría tener la decisión de Ibai Llanos de cambiar de plataforma, dejar de trabajar en Twitch y volver a hacer directos de YouTube. Sin embargo, parece que, de momento, aún no podemos saber qué habría pasado.

El streamer vasco ya ha confesado lo que era evidente: ha decidido quedarse en la plataforma de Amazon "un par de años más". Aun así, ha recocido que estuvo interesado en la oferta de YouTube, de la que no ha dado muchos detalles.

"Hablé con YouTube y con Twitch, porque el resto de sitios ni me los planteaba", ha explicado: "Hace un par de semanas tomé la decisión, en teoría me quedaré aquí como partner un par de años más".

"Me quedo en Twitch", ha hablado franco, comentando que no quería hacer "ningún evento especial" para anunciar el nuevo contrato: "La verdad es que me estaba replanteando qué hacer con mi vida".

Ha concluido, reiterando lo que ya ha dicho muchas veces: "YouTube está de puta madre, pero Twitch está mejor para streamear". Y para los planes que tiene para el resto de meses, prefiere confiar en la plataforma de siempre.