ElXokas habla sobre los problemas de su piso, donde se ha gastado casi dos millones de euros: "Los ahorros de mi vida"

ElXokas ha revelado en los últimos días más información sobre la adquisición de su nuevo piso en Madrid. Por si la revelación de su dirección a través de su cuenta de Twitter fuese poco, ha dado más datos sobre la vivienda.

En numerosas ocasiones había explicado que conseguir su casa ideal suponía una inversión millonaria y ahora, sumados los problemas de la reforma, el streamer asegura que se ha gastado casi dos millones en el inmueble.

"Acabo de invertir todos los ahorros de mi vida, he cogido del banco 700.000 euros y me he gastado casi dos millones en el piso", ha reconocido, frustrado porque aún quedan muchos meses para que el proyecto se dé por finalizado.

Según ha revelado, el piso tiene dos plantas y en total 250 metros cuadrados. En los últimos meses, ha cambiado por completo la estancia principal, pero aún necesita reformar "los 140 metros cuadrados" de la planta superior.

Algo que no podrá hacer hasta dentro de dos meses porque su equipo de construcción de confianza no está disponible. Sin embargo, está dispuesto a esperar porque, asegura, con estos cambios, puede revender el piso "con un 20% más de precio".

Aunque habla de la casa como "su sueño", también asegura que es "uno de los pisos más rentables de Madrid" a la hora de ponerlo al mercado: "He cazado, un mirlo blanco, no sois conscientes. Con lo que tengo ahora ya vale un 30% o 40% más".

"Cuando acabe la reforma podría comprarme un piso de 3 millones con el dinero", ha añadido. Un deseo que muchos de sus seguidores no conocen, ya que aseguran que está invirtiendo demasiado dinero cuando podría conseguir cosas parecidas por menos cantidad.