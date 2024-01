Ibai Llanos sugiere que TheGrefg o Willyrex pidieron un millón de euros para combatir juntos en 'La Velada 3'

Ibai Llanos ha dejado sin palabras al Xokas y a miles de internautas en su último episodio de Charlando tranquilamente de este pasado jueves 11 de enero. En él, jugó a "dos verdades y una mentira" con el streamer gallego y reveló un dato surrealista.

Una de sus anécdotas, que no ha revelado si es veraz o no, incluía a TheGrefg y Willyrex. Tras años de pelea pública en redes sociales, que se ha avivado recientemente, Llanos consideró que era buena idea enfrentarlos en el ring de La velada del año 3.

Les ofreció a ambos participar en la última edición. No obstante, "una de las razones por la que la pelea no se diese", ha confesado Ibai, es que uno de los dos pidió cobrar un millón de euros por su combate.

Una desorbitada cantidad que, aunque puede ser mentira, cientos de usuarios se han creído, ya que Willyrex había revelado hace poco que, efectivamente, le habían ofrecido enfrentarse a TheGrefg en La Velada.

En el directo, Ibai también contó como parte del juego que Prime, la empresa de Logan Paul y KSI, le había ofrecido patrocinar KOI y que, durante su cena con Messi hace años, no se atrevió a ir al baño y acabó haciendo sus necesidades en la carretera.

El único que ha comentado esta noticia es TheGrefg, que se encontraba en directo en ese momento. "¿Fui yo? No me acuerdo. No creo que yo pidiera eso", ha bromado.

"Esto son fake news de Ibai para generar salseo", ha añadido: "Yo no me veo pidiendo eso, ni me imagino a Willyrex pidiéndolo. Aunque, bueno, cuidado, que tanto dinero a cualquier persona le interesa".

"¿Vosotros pensáis que si esto fuera verdad no lo hubiera contado antes?". ha concluido para terminar de convencer. La realidad es que, en su propia entrevista, Willyrex dio a entender que él fue el que rechazó la pelea.