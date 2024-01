España descarta participar en una misión europea en el mar Rojo tras los bombardeos de EEUU y Reino Unido en Yemen

A pocas horas de que los bombardeos de Estados Unidos y Reino Unido contra posiciones hutíes en Yemen hayan puesto en alerta al mundo por una posible escalada en Oriente Próximo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado este viernes que España no participará en ninguna misión en esta zona. Incluida una eventual operación de la Unión Europea que podría anunciarse en los próximos días.

"España es un país firmemente comprometido con la paz en el Mundo, precisamente por esa razón tenemos 17 misiones y más de 3.000 personas en muchísimos lugares", ha reconocido Robles. "Desde el principio hemos dicho que en el mar Rojo entendemos que España en este momento no va a participar. Y no lo hará porque está firmemente comprometida con otras misiones, en este caso la misión Atalanta en el Océano Índico de lucha contra la piratería, una misión que está siendo muy demandante", ha dicho.

Además, Robles ha avanzado que el Ejército español no participará ni en la iniciativa estadounidense ni en futuras misiones en la zona, incluida una europea. Esta declaración llega después de que la Unión Europea haya asegurado a varios medios que está preparando una propuesta para crear una misión específica para patrullar el mar Rojo.

La ministra ha dejado claro que a España "le parece muy bien que la Unión Europea pueda, en su momento y dentro de unos días, decidir que haya una misión", aunque ha afirmado que "todavía no se conoce el alcance" de la hipotética operación, aunque "todo parece indicar que en ningún caso sería ejecutiva". Con todo , Robles ha asegurado que "España, por sentido de la responsabilidad y por compromiso con la paz, no intervendrá en el mar Rojo".

Según ha podido saber 20minutos, los Estados miembros de la Unión Europea trabajan desde hace días para acordar una misión naval propia que despliegue tres fragatas en el mar Rojo. Así mismo, varias fuentes diplomáticas indican a Europa Press que ya están en marcha las discusiones, si bien advierten de que queda trabajo por hacer hasta que el asunto se eleve a nivel de ministros, probablemente en febrero.

"Evidentemente España no se opone, no lo ha hecho nunca, a que la Unión Europea pueda tomar las misiones que considere oportunas", ha puntualizado la ministra de Defensa española. "España no va a participar en el mar Rojo porque ya lo está haciendo en otras 17 misiones", ha insistido.

Sobre los bombardeos en Yemen de esta madrugada, Robles ha agregado que "España no entra a juzgar las actuaciones de otros países" y que "respeta las actuaciones que realicen". "En este caso concreto no tenemos nada que decir, cada país tiene que dar sus explicaciones", ha dicho.