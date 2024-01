Amouranth estalla al descubrir que han creado juguetes eróticos con su imagen sin permiso: "Esto es asqueroso"

La streamer estadounidense Amouranth se ha convertido en una imagen mundial del contenido sensual en redes sociales. Un logro que, desde entonces, ha sabido explotar económicamente a la perfección.

Una de las inversiones que ha creado se llama "El asistente de Amouranth", un juguete sexual que se vende por 90 dólares con una caja con su imagen donde implica que la creadora te "echará una mano".

No obstante, en su último directo ha descubierto que ella no ha sido la única en pensar esta idea. Un usuario le ha mandado una caja de regalos que incluía un producto similar con su imagen de la tienda Spencer's.

"Yo no he aprobado esto", comentó muy enfadada en directo después de leer la carta del fan, que decía: "Vi estos nuevos juguetes en el centro comercial, y espero que no sea una imitación, aunque nunca te vi hablar de ellos. Si no están aprobados por ti, siento haber comprado uno y no volveré a usarlo".

"Esto es asqueroso", añadió, anunciando que hablaría con sus abogados para demandar al producto y la cadena por apropiarse de sus imágenes sin su consentimiento.

Según el medio Dexerto, Spencer's estaba vendiendo el producto por casi un tercio menos de lo que lo vende Amouranth. No obstante, tras el descubrimiento, han retirado de la página el objeto y parece que ya no puede ser comprado online.