Suso Olivares, soltero de La isla de las tentaciones 4, ha sido recientemente condenado tras reconocer el maltrato que ejerció tanto física como psicológicamente a Paola López, su pareja y madre de su hijo. El canario ha sido además acusado de violar supuestamente a una menor de edad, un delito por el que podría llegar a cumplir una condena de once años de cárcel.

En un primer momento, la Miss Universo denunció ante las autoridades los daños que sufría a manos de su pareja, aunque la influencer retirase la denuncia en el último momento. Por ello, el caso había sido archivado. Sin embargo, Olivares acabó siendo condenado de manera firme el 6 de noviembre por el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde (Gran Canaria) por un delito de maltrato en el ámbito familiar.

Ahora, y tras ser amparada por la justicia, Paola López ha querido denunciar públicamente todos los maltratos que tanto ella, como su hijo, se vieron obligados a vivir durante 2023. Con dos vídeos en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 35.000 seguidores, ha narrado muy afectada el "miedo" que sintió al temer por su vida y por la de su bebé.

Al borde del llanto, pero muy segura de sí misma, la modelo ha recordado lo que vivió. "He percibido el miedo, y que mi vida y la de mi bebé estaban en manos de otra persona", ha asegurado la grancanaria. En un primer momento, no quería hablar del tema de manera pública, pero finalmente ha decidido narrar su historia para dar las gracias a todas las personas que le han apoyado en estos duros momentos.

"Desde abril de 2023 la relación empezó a deteriorarse. Sufrí coacciones, pero lo llevé en silencio", ha comenzado a explicar para contar cómo se sintió durante los últimos meses de su relación. "Me había faltado el respeto anteriormente estando con otras mujeres durante mi relación, algo de lo que muchos de ustedes son conscientes y otros han tenido el valor suficiente para mostrarme la realidad. Pero ¿saben qué? Esto para mí es insignificante, pero resulta revelador para descubrir cómo era en realidad".

En sus videos, y de manera explícita, la modelo ha narrado distintos episodios de maltrato. "Mi pareja me agarró del cuello y me tiró a la cama, tratando de asfixiarme con un paño. Al no ser la primera vez que me enfrentaba a estos actos de violencia, decidí grabarlo todo para tener pruebas en caso de que alguna vez pudiese hablar al respecto. Era tan ilusa...", ha asegurado, recordando algunas de las atrocidades vividas.

Además, Paola ha confesado el motivo por el que retiró en un primer lugar la denuncia por violencia de género. Y es que decidió darle una "segunda oportunidad" debido a que Suso no paraba de asegurarle que "no podía vivir" sin ella. Una actitud de la que actualmente se arrepiente: "Le di otra oportunidad. Una mala decisión, ahora no me cabe duda".

De hecho, ha querido dar las gracias a sus vecinos, pues, como así ha narrado en el vídeo, "le salvaron la vida". Estos fueron testigos durante todo el tiempo de las vejaciones vividas en la casa, por lo que pudieron ayudarle a la hora de denunciar a su maltratador. "Me impulsaron a dar un paso. Ese día perdió el control y destrozó la cuna del niño, algo muy común en nuestras discusiones", ha sostenido Paola.

"Me agredió estando con el bebé en brazos. Solo pedí que no me tocara ni me gritara. Después de salir de la casa me siguió hasta la calle y me impidió que me marchara. Se reía mientras mi hijo lloraba y le gritaba que 'su mamá estaba loca'", ha explicado, con la esperanza de que finalmente el padre de su hijo sea arrestado y ella pueda volver a hacer vida normal.