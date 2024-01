Jason Momoa no tiene "ninguna casa" tras su divorcio: "Vivo en la carretera"

Parece que el acuerdo de divorcio alcanzado en tiempo récord entre Jason Momoa y Lisa Bonet no tenía un apartado de vivienda. O, si lo tenía, al actor de Aquaman y Juego de tronos no pareció importarle en exceso porque, según él mismo ha confesado, hoy por hoy no tiene un hogar como tal y su tiempo lo dedica a ser nómada por Estados Unidos.

El intérprete de 44 años ha concedido una entrevista este pasado miércoles al programa Entertainment Tonight en el que ha reseñado que, por ahora, no le interesa vivir acomodado en una gran mansión. "Ni siquiera tengo una casa como tal en este momento", ha afirmado la estrella.

"Vivo en la carretera", ha añadido Momoa, que ha especificado que, además de porque se siente bien en esta nueva situación, lo está haciendo dado que ha estado trabajando en la serie documental On the Roam, que sigue sus encuentros con artesanos, músicos y atletas mientras viaja por todo el país norteamericano.

"Siempre acabo en lugares extraños", ha admitido, así como que los fans se suelen quedar deslumbrados cuando lo ven aparecer en pueblos pequeños. "Me pasa todo el tiempo. Me dicen: '¿Qué diablos estás haciendo en nuestra ciudad natal?", ha bromeado.

"Me encanta la idea de estar con la gente común y corriente y hacer mi oficio, que es rodar y luego mostrárselos. Y claro, tengo la sensación de que después de haber hecho esto durante tanto tiempo, he sentido curiosidad al respecto", ha finalizado sobre esta manera de vivir libre de cargas residenciales.

A pesar de todo ello, y a la espera de que esta nueva aventura del intérprete de Fast X se estrene el próximo 18 de enero en la plataforma Max, Momoa tiene por delante el rodaje en Nueva Zelanda de la película basada en el popular videojuego Minecraft, en la que comparte cartel con Jack Black. Aun así, ha terminado asegurando que cree que su estilo de vida nómada continuará en el futuro tras este pausa por dicha película.