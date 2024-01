Gabriela Guillén desmiente contundente a Bertín: "No ha intentado ponerse en contacto conmigo"

El culebrón relativo a la paternidad o no de Bertín Osborne sobre el hijo de Gabriela Guillén parece no tener fin. Las declaraciones que han dado ambos ante los medios de comunicación se contradicen, algo que hace que esclarecer la verdad sea cada vez más complicado. Bertín, que hasta el momento se había mostrado discreto con el asunto, rompió su silencio, y ahora, Gabriela ha desmentido sus palabras.

El cantante hace unos días desveló que se enteró del nacimiento del bebé que esperaba Gabriela al día siguiente de que naciera y que fue un amigo en común el que le dio la noticia. De hecho, el propio Bertín también confesó que no había hablado con ella por el momento, pero no por voluntad propia. En este sentido, el presentador aseguró que hizo una llamada a la fisioterapeuta y que esta hizo caso omiso y no respondió.

Ahora, la joven no ha dudado en contestar en cuanto ha tenido la oportunidad de hacerlo. Gabriela, después de haberse convertido en madre por primera vez, ha acudido a urgencias del Hospital Quirón Salud San José junto a su bebé y a su madre. La joven bajaba de un VTC intentando no llamar la atención y cogiendo a su pequeño mientras entraba en el centro sanitario cubriéndose la cara con una mascarilla hasta entrar.

Tras salir del hospital, Gabriela abandonaba el centro sin querer hacer caso a los medios y observando los informes médicos que le habían dado. No obstante, ha sido en el momento en el que ha llegado a su casa cuando ha querido hablar y dejar las cosas claras sobre si ha atendido o no las llamadas de Bertín.

Cuando los medios de comunicación le han preguntado sobre si es cierto que no coge el teléfono al cantante, Gabriela ha respondido lo siguiente: "¿Él ha intentado ponerse en contacto conmigo?". Una pregunta a la que Gabriela respondía con un contundente y tajante "no". Unas declaraciones que contradicen por completo las palabras de Bertín y que no dejan duda alguna sobre la relación inexistente entre ambos.