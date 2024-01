Viajar a Madrid todo lo cambia. Sea a pie o en el AVE. No sé en qué kilómetro ocurre exactamente, pero es evidente que las gafas de ver en Valencia son distintas a las de la Villa y Corte. Y eso molesta a algunos, y mucho. Así ocurre, por ejemplo, con el Derecho Civil Valenciano, que en nuestra Comunitat apoyan políticos del PP y PSOE valencianos que en el Congreso de los Diputados muestran otro parecer por eso de la disciplina de partido.

Por lo que sabemos, la reforma constitucional del artículo 49 no irá acompañada de una recuperación del derecho histórico valenciano porque los dos grandes partidos no quieren o no consideran que sea pertinente en estos momentos. Se pierde, según algunas voces, una oportunidad única de recuperar la singularidad en asuntos relacionados con la familia y sucesiones, entre otros.

Desconozco si la sociedad valenciana tiene como uno de sus objetivos principales recuperar este derecho. O si sabe realmente qué significa y lo que supone, sea por falta de interés o meninfotisme. Desconozco asimismo si los hay que prefieren evitar manifestarse para no ser considerados botiflers.

En todo caso y volviendo a la carretera Valencia-Madrid, confieso que aún me sorprende ver la indignación que surge cuando los diputados valencianos (ocurre igual en otras comunidades autónomas) votan en el Congreso de los Diputados como representantes de toda la nación y no solo de sus comunidades autónomas.

Deduzco que aún sigue viva esa concepción del Antiguo Régimen del procurador en Cortes y esa vieja disputa que ya surgió en Cádiz sobre si los diputados lo eran de toda la nación o solo de sus territorios. En dicha pugna, por cierto, destacó un valenciano, Francisco Xavier Borrull y Vilanova, quien defendió los fueros por ser una garantía contra los abusos del absolutismo. Ocurrió hace más de 200 años y aún hoy mantiene su actualidad.