Junts renuncia a intervenir en los debates de los decretos mientras sigue negociando 'in extremis' con el Gobierno

Los diputados de Junts no están interviniendo en el Pleno del Congreso de este miércoles, en el que se votan tres decretos decisivos para el Gobierno de coalición y de los que dependen las medidas anticrisis aprobadas a final de año. Mientras, el partido de Carles Puigdemont y el Ejecutivo siguen negociando in extremis, pues a las 15.00 horas acaba el plazo para que los diputados que no hayan podido acudir a la sesión voten de forma telemática, momento en el que se podría saber si hay o no acuerdo.

El Pleno ha comenzado a las 9.00 horas y en el primer debate, el del llamado decreto 'ómnibus', ningún diputado de Junts ha tomado la palabra para fijar posición. Este es el decreto al que los independentistas catalanes han puesto más problemas, pues consideran que la trasposición de una directiva europea, incluida en el texto, puede poner en peligro la aplicación de la ley de amnistía. Esa directiva establece que si un tribunal recurre ante la Justicia europea, debe quedar en suspenso la aplicación de la medida de gracia, pero en realidad es algo que ya se viene aplicando de facto.

El partido que lidera Puigdemont anunció públicamente su voto en contra a ese decreto ley y también a los otros dos que se votarán este miércoles en el Congreso, y su posición puede ser determinante para derribar los textos del gobierno de coalición.

Pero ni la portavoz Miriam Nogueras ni ninguno de sus diputados ha querido subir a la tribuna del Pleno para exponer sus argumentos. Una hora antes, la portavoz del partido independentista ha asegurado en una entrevista que su partido sigue en el 'no', si bien ha confirmado que actualmente siguen "hablando" con el Gobierno.