Laura Londoño consigue la nacionalidad española: "Es un país en donde se vive la calle de manera especial"

Laura Londoño ya no solo está instalada de manera oficial en España, sino que también ha conseguido la nacionalidad de nuestro país. Pocas semanas después de que conquistase la octava edición de MasterChef Celebrity, la actriz ha anunciado que ya tiene el pasaporte español.

"¡Me lo dieron a principios de año(2023)!", ha desvelado en una entrevista a la revista Hola. En la misma, confiesa que "llevaba varios años de trámites" y se lo "dieron antes de venir". Coincidió justo cuando se empezó a grabar el talent culinario cuando le dieron esta gran noticia: "Ha sido lindo, porque justo cuando me invitaron a este proyecto, lo había conseguido. Lo he pedido estrenar oficialmente, viviendo y trabajando acá".

La intérprete tiene clara su opinión sobre nuestro país: "Amo España: su cultura, la gente, la gastronomía, la música, el baile. En España me encuentro con una cantidad de cosas que me hacen vibrar y me encantan. Me siento muy agradecida con la vida".

Londoño ha estado instalada en Madrid junto a su marido y sus dos hijas durante estos últimos meses y están encantados: "Hay muchas cosas que valoro de España. Es un país en donde se vive la calle de manera especial. Por ejemplo, hay muchos parques".

La colombiana y su familia tuvieron que hacer las maletas en el momento en el que empezaron las grabaciones de MasterChef Celebrity. De hecho, acababan de terminar de hacerse su casa en Colombia, tal y como asegura en la entrevista. "Tenemos una casa muy bonita en Colombia y empleamos un tiempo haciéndola. Pero fue tenerla lista y dejamos todo tirado para venir a España".

En la actualidad, Laura tiene nuevos proyectos como la grabación de la segunda temporada de Manes al otro lado del Atlántico que la llevarán a alejarse de España por unos meses. No obstante, tiene previsto volver en cuanto pueda: "Ay, sí. ¡Por favor! Regreso en dos meses, si Dios quiere. Lo que más me llevo de España son ganas de volver".