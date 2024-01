Bertín Osborne llama por teléfono, por fin, a Gabriela Guillén, madre de su sexto hijo

El bebé de Gabriela Gillén nació el pasado 31 de diciembre, pero no ha sido hasta una semana después cuando el padre del niño, el cantante Bertín Osborne, la ha llamado para interesarse, suponemos, por ella y el bebé.

Lo cierto es que el cantante se ha llevado una respuesta inesperada: la fisioterapeuta no le ha cogido el teléfono. Su decisión de no querer saber nada de él podría empezar por este simple gesto, no descolgarle ni siquiera el teléfono en una presunta llamada cortés.

Para entender esta postura, hay que recordar que Bertín, de 69 años, que sí admitió en su momento una relación sentimental con ella, explicó poco antes del nacimiento del niño en una exclusiva que ni quería ser padre ni iba a ejercer como tal, aunque sí se presta a ayudar a Gabriela, de 36, con el niño, si se demuestra que es suyo.

Gabriela Guillén, en una imagen de archivo. GETTY

Para ello, Bertín quiere hacerse una prueba de paternidad, gota que ha colmado el vaso de la reciente madre, que está absolutamente segura de que el padre de él, además de entender como humillante el mero hecho de solicitarla.

De este modo, según fuentes próximas a Gabriela, esta no quiere nada del cantante, porque está dispuesta a criar completamente sola a su hijo y rechaza que Bertín se someta a la prueba de paternidad.