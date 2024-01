Garamendi afirma que para la vuelta de empresas a Cataluña hace falta "estabilidad" y no "castigos" como propone Junts

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha recalcado este martes su voluntad de trabajar para que las empresas que abandonaron Cataluña durante el procés regresen a la comunidad presidida por Pere Aragonès. Sin embargo, para ello ha defendido la necesidad de impulsar la "estabilidad" y la "paz social", en lugar de optar por la vía de los "castigos" que propone Junts.

Garamendi ha subrayado que el motivo de la marcha de empresas de Cataluña durante el procés fue la inestabilidad política y la inseguridad jurídica, que obligó a muchos negocios, a su juicio, a trasladarse en contra de su voluntad. "Ninguna empresa se ha ido de Cataluña porque se iba de vacaciones o porque le apetecía", ha recordado. "Nosotros queremos que vuelvan, porque tienen todo el derecho a volver, pero se han ido por obligación", ha insistido.

La propuesta de Junts es, para el presidente de CEOE, como "una aurora boreal, por su falta de credibilidad. "Cuando lo he oído no daba crédito", ha señalado. Lejos de incentivar el regreso de empresas, Garamendi ha afirmado que la imposición de multas a las compañías que tengan la mayor parte de su actividad en Cataluña pero no tengan registrada allí su sede social supondría un desincentivo para la creación de nuevas empresas. "Una empresa se instala donde quiere e invierte donde le da la gana. Si no, esto se llama comunismo", ha expresado.

A juicio de Garamendi, la única "receta mágica" para la recuperación del tejido empresarial catalán es la "estabilidad", la "predictibilidad" y la "paz social", para generar un entorno de "confianza". "Los empresarios se han sentido atacados", ha señalado. "Lo más importante de todo es que haya confianza", ha insistido, antes de recordar que Cataluña es una región "importantísima" para la economía española.