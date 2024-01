El acusado por el triple crimen de Usera está en un centro de extranjería de Venezuela

El presunto asesino de tres personas en un despacho de abogados de Madrid en 2016, Dahud Hanid Ortiz, está recluido en un centro de extranjería de Venezuela y el juez que lleva el caso ha convocado a todas las partes a una vista para este martes para avanzar en el proceso, en el que solo falta leer la sentencia.

Así lo ha explicado a Efe el letrado Víctor Joel Salas, que es a quien supuestamente Dahud iba a matar por despecho, pero no le encontró y mató a tres personas que estaban en su bufete. Así, ahora ya se sabe el paradero del supuesto asesino, que la Fiscalía y la acusaciones desconocían después de que no acudiese a la lectura de la sentencia en diciembre y se intentara su expulsión a España.

Ese momento coincidió con la decisión del magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, encargado del caso originariamente, de levantar la orden internacional de detención contra Dahud Hanid Ortiz, al considerar que el juicio en Venezuela ya había acabado, y a pesar de que quedaba la lectura de la sentencia.

Ahora el juez de Venezuela que lleva el caso ha comunicado que el acusado está interno en un centro de extranjería y ha convocado a las partes a una vista para este martes, sin que por el momento se sepa qué se abordará en la misma.

Podría tratarse de la lectura de la sentencia o bien de una vista para analizar la situación y volver a comenzar el juicio otra vez, en la que sería la quinta vez, según detalla Salas, que ha expresado su tranquilidad por el hecho de que el acusado esté interno, tras sospechar que había huido.

Intercambio entre Venezuela y EEUU

Según la información ofrecida a esta acusación, Dahud usó un dinero que robó tras el crimen a su pareja para presuntamente pagar a funcionarios del Gobierno venezolano para que le incluyeran en la lista consensuada entre Venezuela y Estados Unidos para la liberación del empresario Alex Saab -entregado en diciembre a Venezuela a cambio de la excarcelación de diez estadounidenses y una veintena de venezolanos considerados presos políticos-.

Pero finalmente no estuvo en esta lista y no fue trasladado a Estados Unidos. Tampoco pudo ser expulsado a España, como pretendía su abogado aprovechando el momento, porque no cumplía los requisitos y la autoridades españolas se negaron. Llegó a estar incluso en un avión pero los agentes de Interpol le tuvieron que bajar.

Tras ello, estos agentes le dejaron en manos de la policía de extranjería, que le llevó al centro de extranjeros en el que permanece a día de hoy.

De Alemania a Madrid por los celos

Los hechos ocurrieron el 22 de junio de 2016, cuando según la Fiscalía el exmarine estadounidense Dahud Hanid Ortiz viajó desde Alemania, donde vivía, a Madrid llevado por los celos y entró en el despacho de abogados de Víctor Joel Salas, en el barrio de Usera, para matarle, al creer que mantenía una relación con su mujer, pero el abogado no estaba.

Mató a las tres personas que encontró -las trabajadoras Elisa Consuegra y Maritza Osorio, ambas de origen cubano, y al cliente Pepe Castillo, ecuatoriano- prendió fuego y huyó, hasta que fue detenido en 2018 en Venezuela, su país de origen.

Las autoridades venezolanas denegaron su extradición a España alegando que era ciudadano venezolano y el Tribunal Supremo de ese país remitió en 2019 el caso a un juzgado de Caracas para que comenzase el proceso y juzgarle.

El juicio comenzó en tres ocasiones, desde cero, por cambios de fiscal o de juez, hasta que en marzo de 2023 arrancó por cuarta vez y ya solo faltaba que dictase sentencia.