Israel mata a un alto cargo militar de Hizbulá en un ataque en el sur de Líbano y la milicia promete venganza: "Todo va a estallar ahora"

La tensión entre Israel y Líbano alcanza en las últimas semanas su punto álgido tras el aumento del fuego cruzado en la frontera que separa ambos países. En medio de este repunte de enfrentamientos, el Ejército israelí ha matado este lunes a un alto cargo militar de Hizbulá durante un bombardeo que ha alcanzado el coche en el que viajaba.

El partido-milicia chií confirmó la muerte de su 'comandante' Wissam Hassan Taweel, alias 'Hajj Jawad'. "Ha caído mártir en el camino a Jerusalén", ha trasladado la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada al grupo. Durante el ataque, que tuvo lugar a unos diez kilómetros de la línea divisoria con Israel, perdía la vida otro pasajero.

El comandante pertenecía a las fuerzas especiales de élite Radwan, especializadas en operaciones ofensivas, que se retiraron de la frontera en las últimas semanas tras una serie de esfuerzos diplomáticos. Así, Taweel habría tenido un "papel destacado" en las acciones de Hizbulá en el sur de Líbano, explica a la agencia AFP un funcionario de seguridad.

Fuentes libanesas han asegurado que el asesinato de Taweel es un golpe "doloroso" para Hizbulá, según recoge The Times of Israel. Mientras, otra fuente se muestra tajante y advuerte que, como consecuencia de este ataque, la situación va a empeorar: "Las cosas estallarán ahora".

Posible incremento de las tensiones en la frontera

La muerte de Taweel podría recrudecer aún más el conflicto entre Líbano e Israel tras una semana en la que las tensiones ya se habían elevado después de que un bombardeo atribuido a Israel matara el pasado martes al 'número dos' de Hamás, Saleh al Arouri, y a otras seis personas en un importante bastión de Hizbulá a las afueras de Beirut.

"La resistencia no permitirá que el enemigo cruce las 'líneas rojas', rompa las normas e imponga nuevas ecuaciones", ha sostenido este lunes Alí Damush, vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Hizbulá, quien ha agregado que "no hay otra opción que detener la agresión", según ha informado la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

Asimismo, ha manifestado que Israel está en "un verdadero dilema" y está cometiendo errores a nivel político. "Aumentan las disputas internas, especialmente entre los miembros del gabinete de guerra y entre ellos y el Ejército (...) ante la incapacidad del Ejército de lograr avances tangibles en Gaza o Líbano", ha remarcado.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este lunes que "hará lo que sea necesario para restaurar la seguridad" en la frontera con Líbano, afirmando que, no obstante, la prioridad es que esto se logre sin tener que recurrir a grandes combates.

"Pero nada nos detendrá. Les hemos dado un ejemplo de lo que les está pasando a sus amigos en el sur -en referencia a la ofensiva contra la Franja de Gaza-. Eso es lo que pasará en el norte", ha amenazado antes de advertir: "No se puede jugar con nosotros".

Israel localiza a Sinwar rodeado de rehenes

El Ejército israelí, por otro lado, asegura que tendría conocimiento de la ubicación exacta de Yahya Sinwar, líder militar de Hamás en Gaza y presunto autor intelectual del ataque del 7 de octubre. Conocido como el 'carnicero de Jan Yunis', Sinwar dirige el grupo terrorista en la Franja desde 2017.

Sin embargo, a pesar de tenerlo localizado, Israel ha trasladado que no puede atacarle porque se ha rodeado de rehenes israelíes que el grupo islamista capturó durante la ofensiva que detonó la guerra. "Sinwar está rodeado de rehenes en la red de túneles de Gaza", ha trasladado el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de las FDI, Amos Yadlin, a The Jewish Chronicle.

El líder militar de Hamás es uno de los hombres más buscado por Tel Aviv y ha conseguido huir dos veces de las tropas israelís a través de los túneles subterráneos donde se refugiaba. Así, uno de los grandes objetivos de Israel es capturarlo o asesinarlo, al igual que a otros líderes escondidos.

Los rehenes a los que está utilizando como 'escudo humano' podrían ser algunas de las 132 personas que se estima que siguen estando secuestradas por Hamás en Gaza, dos de las cuales serían menores de 5 años.

En las últimas semanas, las tropas israelíes han demolido un apartamento escondido que pertenecía a Sinwar en el norte de Gaza y que contaba con un extenso sistema de túneles bajo el sótano. El pozo del túnel tenía unos 20 metros de profundidad y llevaba a un túnel de 218 metros de largo con varios ramales.

Egipto reafirma sus esfuerzos para mediar una tregua

El papel de Egipto como mediador en la guerra entre Israel y Hamás parecía que llegaba a su fin, sin embargo, este lunes el presidente egipcio, Abdelfatah Al Sisi, ha reafirmado a su homólogo palestino, Mahmud Abás, que continúa haciendo "intensos esfuerzos" para mediar una tregua.

"Los intensos esfuerzos y las comunicaciones actuales que realiza Egipto con las diferentes partes para impulsar un alto el fuego", ha trasladado Al Sisi en la reunión después de que a principios de mes se difundiera que Egipto había congelado su papel como mediador al empañarse el proceso para un nuevo intercambio de rehenes tras el asesinato del 'número dos' de la oficina política de Hamás, Saleh al Arouri.

Por su parte, Abás ha resaltado la necesidad de "trabajar con todas las partes" para "poner fin a la agresión israelí contra los palestinos en todas partes, específicamente en la Franja de Gaza", pero también en Cisjordania, donde asegura que se está generando un escenario de "escalada de tensión y violencia por la parte israelí".

El presidente de la Autoridad Palestina ha remarcado así que "la única solución" para detener el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio es una vía política "que ponga fin a la ocupación israelí" y crear un "Estado palestino con Jerusalén (este) como capital", según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.