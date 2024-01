La guerra que arrasa Gaza cumple tres meses y amenaza con extenderse a Líbano

El conflicto entre Israel y Hamás cumple este domingo su tercer mes desde que el pasado 7 de octubre el movimiento islámico emprendiera por sorpresa un masivo ataque desde Gaza contra territorio israelí, tanto por tierra, mar y aire, en el que murieron unas 1.200 personas y tomaron como rehenes a otros 250 israelíes y extranjeros.

Desde entonces han muerto más de 22.300 palestinos, incluidos alrededor de 10.000 niños, en una guerra que amenaza con extenderse a Líbano, sobre todo tras el intenso fuego cruzado en los últimos días entre Hizbulá y las fuerzas israelíes.

Si bien el grupo chií lleva intercambiando disparos de artillería con Israel desde prácticamente el comienzo de la guerra, la tensión se recrudece en un contexto en el que Líbano advierte de que un ataque a gran escala de Israel sobre su territorio supondría automáticamente la "explosión regional" del conflicto.

Ante esta situación de inestabilidad en Oriente Próximo, la diplomacia internacional muestra su preocupación y representantes de EE UU y la Unión Europea se han implicado en negociaciones con diferentes actores implicados para evitar la expansión de la guerra.

Blinken inicia su gira por Oriente Medio

El temor de que el enfrentamiento se extienda a Líbano ha puesto en alerta a EE UU. Y es que la escalada de violencia en la frontera ha provocado el desplazamiento de miles de habitantes, con unas 80.000 personas evacuadas de comunidades del norte de Israel y más de 70.000 que han huido del sur libanés.

De hecho, más de una docena de funcionarios y diplomáticos estadounidenses han mostrado su preocupación ante la "delicada situación" militar entre Israel y el Líbano, advirtiendo de la posibilidad de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pueda llevar la guerra a el Líbano por pura supervivencia política, según informa este domingo el Washington Post.

Para intentar calmar la situación, el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, partió el jueves por la noche hacia Oriente Medio por cuarta vez desde el inicio de la guerra en Gaza y llegará a Israel este lunes, donde discutirá medidas específicas para "evitar una escalada".

Su nueva misión diplomática comenzó este sábado en Turquía y Grecia, mientras que este domingo ha estado en Jordania y Qatar. En los próximos días visitará Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Israel, Cisjordania y cerrará la gira el miércoles en Egipto.

Blinken reconoció este sábado que la frontera entre Israel y Líbano es "una de las áreas de verdadera preocupación". Según los funcionarios consultados por el Washington Post, Hizbulá no tiene intención de generar una escalada importante y el líder del grupo, Hasan Nasrallah, está tratando de evitarlo.

No obstante, estas fuentes de la administración de Joe Biden temen que un conflicto a gran escala entre ambos países supere el derramamiento de sangre de la guerra que ya protagonizaron en 2006, ya que ahora Hizbulá está mejor armado. Por todo ello, Blinken ha reiterado que Washington trabaja para evitar la propagación de la guerra.

"Desde el primer día hemos estado trabajando para garantizar que el conflicto no se propaga", ha señalado este sábado al afirmar que harán "todo lo posible" para garantizar que no hay una escalada en la frontera de Israel y Líbano, insistiendo además en que "es muy importante que los israelíes tengan seguridad en el norte".

En este sentido, el secretario de Estado de EE UU ha comunicado que Washington "busca vías diplomáticas para desactivar ese desafío, esa tensión", ya que evitar una expansión del conflicto "va claramente en interés de virtualmente todos los países de la región".

"Desde la perspectiva de Israel, claramente no está interesado en una escalada y no quiere una escalada. Eso ha quedado claro desde el inicio, pero también tienen que estar totalmente preparados para defenderse y defender los derechos de su pueblo a vivir en su país y en sus hogares", ha añadido.

De igual forma, ha insistido en que, desde la perspectiva de Líbano, tampoco hay interés de ver una escalada. "La cuestión deriva, en gran medida, de Hizbolá y las acciones que adopte y de cómo los países que tienen una relación con él y que puedan tener alguna influencia usen esas relaciones", ha apuntado, en aparente referencia a Irán.

Borrell visita Líbano y Arabia Saudí

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, también trata de rebajar la tensión en Oriente Medio: con esfuerzos diplomáticos: esta semana ha visitado Líbano y durante este domingo y hasta el lunes estará en Arabia Saudí.

Tras su visita a Líbano, donde se ha reunido con el jefe parlamentario de Hizbulá, Borrell se ha quedado con la "impresión" de que el grupo chíi no está buscando la guerra con Israel: "Yo he deducido que Hizbulá no está buscando la guerra, o no está buscando una guerra de mayor intensidad y de mayor extensión".

"Mi impresión, que ojalá no me equivoque, es que son perfectamente conscientes de la gravedad de la situación y de las consecuencias que tendría un enfrentamiento mayor, que podría arrastrar a Irán", ha explicado. No obstante, alerta de que la situación se ha puesto aún "más fea" tras el reciente ataque contra Hamás en Beirut.

Ahora, con el viaje a Arabia Saudí continúa su misión diplomática. "Es parte del compromiso del Borrell con los socios regionales para avanzar en los esfuerzos diplomáticos con miras a crear las condiciones para alcanzar una paz justa y duradera entre Israel, Palestina y la región", indica un comunicado del Servicio Europeo de Acción.

Borrell se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores, el príncipe Faisal bin Farhan, y con el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Mohamed Albudaiwi, según ha informado el Servicio Europeo de Acción Exterior en un comunicado.

"Será una oportunidad para discutir todos los aspectos de la situación en Gaza y sus alrededores, incluido su impacto en la región. También abordará la preocupante escalada en el Mar Rojo", añade la nota. Asimismo, Borrell podrá tratar con los interlocutores de Arabia Saudí la cooperación bilateral y las prioridades regionales en el marco de la asociación de la UE con el Consejo de Cooperación del Golfo.

Arabia Saudí se trata de un férreo defensor de la causa palestina y defiende la solución de los dos Estados, que contempla la creación de una nación independiente palestina, como la principal vía para lograr la paz, e insiste en implementar esta medida para detener el derramamiento de sangre iniciado el pasado octubre en la Franja de Gaza.