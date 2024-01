Jennifer López desvela en los Globos de Oro cómo será su próximo sencillo

Los Globos de Oro, además de premiados, han dejado numerosas anécdotas de todo tipo como la que han protagonizado Kylie Jenner, Selena Gomez y Taylor Swift. Además, una de las protagonistas de la gala ha sido Jennifer López, que ha sorprendido sobre la alfombra roja con un increíble diseño que ha captado la atención de los asistentes.

La cantante no acudió sola, sino que lo hizo acompañada de Ben Affleck y además tuvo ocasión de dar alguna pista sobre su próximo sencillo. Un periodista de Variety entrevistó a la artista y le preguntó por su nueva canción Can't Get Enough que verá la luz este 10 de enero. En esta canción, la cantante, tal y como ella misma ha anunciado en un post de Instagram, aparece en su propia boda.

Algo que el reportero ha utilizado para bromear, asegurando que sobre el matrimonio JLo tiene más que experiencia. Y es que, la cantante, se casó en julio por cuarta vez con el también divorciado actor Ben Affleck, con el que se comprometió por primera hace 20 años.

"Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Paciente durante veinte años", aseguró en una carta emitida a sus fans.

Ahora la pareja atraviesa un gran momento, aunque en varias ocasiones se haya hablado de posibles discusiones entre los mismos. En lo profesional, Jennifer volvía a la gran pantalla con la película The Mother (La madre) junto a Omari Hardwick y de su nuevo disco This is Me... Now.

Sin duda, 2024 viene cargado de nuevos retos para Jennifer, quien sigue deslumbrando en cualquier alfombra roja por la que pasa.