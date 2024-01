Bruselas estrena un nuevo mecanismo para evitar que las empresas europeas 'se fuguen' a terceros países

Bruselas se mueve para retener su propio mercado y quiere poner en funcionamiento todas las herramientas posibles para que las empresas europeas no "se fuguen" a otros países, sobre todo a Estados Unidos. Por eso ha estrenado este lunes un nuevo mecanismo: el matching aid. A través del mismo, la Comisión Europea ha autorizado a Alemania a dar 902 millones al fabricante sueco de baterías Northvolt para que no se vaya a EEUU, pues también había recibido una 'oferta' para verse beneficiada por la IRA, la norma americana para atraer inversiones.

Alemania hizo esta notificación dentro del Marco Temporal de Crisis y Transición, preparado para estas situaciones, tal como han anunciado en rueda de prensa en Bruselas la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, y el vicecanciller alemán, Robert Habeck. En este sentido, la planta de Northvolt tendrá una capacidad anual de 60 GWh. Esto se traduce en entre 800.000 y 1 millón de vehículos eléctricos al año, dependiendo del tamaño de la batería. La fábrica empezará a producir en 2026 y alcanzará su plena capacidad de producción en 2029.

La ayuda adoptará la forma de una subvención directa de 700 millones de euros y una garantía de 202 millones de euros. Sin la ayuda, Northvolt establecería la planta en Estados Unidos, según resumen desde la Comisión Europea. Bruselas consideró que la medida alemana se ajusta al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE y a las condiciones establecidas en el Marco Temporal de Crisis y Transición, en particular la sección 2.8, que permite a los Estados miembros apoyar inversiones aceleradas en sectores estratégicos para la transición hacia una economía neta cero.

La medida se refiere a la producción de baterías, por lo que está destinada a un proyecto de inversión de importancia estratégica para la transición hacia una economía neta cero. Además, el proyecto se lleva a cabo en Heide, ciudad situada en una zona desfavorecida según la definición del mapa alemán de ayudas regionales. La ayuda tiene un efecto incentivador, ya que sin ella la planta se habría establecido fuera de la UE, recuerda Bruselas.

El beneficiario se ha fijado el objetivo de construir la batería más ecológica del mundo, que produce muchas menos emisiones de CO2 que otras empresas si se mide a nivel de producción, incluido el reciclado al final de la vida útil. La reducción de la huella de carbono se consigue, en particular, utilizando energía libre de fósiles en la producción y un diseño circular del proceso de producción, incluido el reciclado de los materiales de las celdas de la batería.

La medida, resume la Comisión, tiene un impacto limitado en la competencia y el comercio dentro de la UE. En particular, es necesaria y adecuada para garantizar el establecimiento de la planta de producción de baterías y no dará lugar a un exceso de capacidad en el mercado. Añaden además que la ayuda es proporcionada y se limita al mínimo necesario para activar la inversión en Europa: no hace que la inversión en Alemania sea más rentable que la inversión en Estados Unidos. Tampoco superará el importe de la subvención que Northvolt podría recibir de forma demostrable para la inversión equivalente en Estados Unidos. Por último, la ayuda se concederá a más tardar el 31 de diciembre de 2025.