Alba Carrillo estalla contra "los ofendiditos" que dicen que ya ha "pillado a otro", por su relación con Álex Coves: "Mi vida la pago yo"

Este miércoles, Alba Carrillo era noticia porque se confirmaba que vuelve a estar ilusionada. Esta vez junto al empresario Álex Coves, con el que ha sido pillada muy acaramelada por las calles de Madrid.

Según las fotos que publicaba Diez Minutos, relajados y muy sonrientes, la pareja disfrutó de una agradable velada en la que no faltaron charlas y risas. Además, señala la publicación, les acompañaba Lucas, el hijo que la modelo tiene junto a Fonsi Nieto.

Pero de esta nueva ilusión ya había dado pistas hace unos días la televisiva, que reconocía que había conocido a un hombre que le había devuelto la ilusión. ''Y he conocido a Álex, que me vuelve loca. Gracias, voy a por ti, 2024", escribió, muy feliz, en sus redes Alba.

Esta vez ha utilizado la misma vía, pero para otra cosa bien distinta. En ellas ha reaccionado contra todos "los ofendiditos" que dicen "ya has pillado a otro, ya has cazado", tal y como revela la modelo, visiblemente molesta.

Así, la influencer responde sin pelos en la lengua. "Mi casa la sigo pagando yo. Mi vida la pago yo. No he vivido jamás de los hombres. Os podría explicar mil cosas, pero no me da la gana", asegura.

"No saquéis a Fonsi, con él me llevo divinamente. Nos equivocamos los dos en un momento dado, pero no hay nada más que hablar. Lo de Feliciano es un tema que ya he comentado. Si os apetece, os leéis mi libro, y, si no leéis, criticad. Es lo que está de moda y lo que se lleva. A mí no me metáis en vuestras cosas y me etiquetéis para vuestra mierda", sentencia.

"Estoy muy feliz y eso debe de molestar porque cuando estoy triste, llorando que me han echado, recibo muchísimo apoyo. Cuando estoy contenta y las cosas me van bien debe ser que a muchos les pica, os va a tocar rascaros. Estoy muy feliz", sigue en su relato.

"Son muchos los que ahora mismo saben que no les va a caer el gordo de la lotería. Ya lo siento. Seguid jugando, que igual algún día me quedo soltera", les dedica Alba a sus haters.