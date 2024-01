"Sus compañeros han intentado ayudar a Mónica Cervera y ella no se ha dejado", revela 'Fiesta' sobre la actriz, ahora en la indigencia

Mónica Cervera es una de las protagonistas de la semana al salir a la luz que ha pasado de ser una actriz de alfombra roja a vivir en la indigencia.

Desde el banco donde duerme en Málaga, su ciudad natal, Mónica rehúsa de un pasado difícil de olvidar para el cine español: "No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado", ha declarado la actriz a Semana.

Precisamente de su situación han hablado este domingo en Fiesta. "Dormir en la calle es lo último. Es una cuestión voluntario, pero no sé de qué forma la pueden ayudar", se preguntaban. "Tú no puedes ayudar a nadie que no quiere ser ayudado", señalaban entonces desde el espacio de Telecinco.

En este punto, revelaban que "sus compañeros han intentado ayudarla, pero ella no se ha dejado". "Este rechazo a la tele y al cine a lo mejor es una forma de tirar la toalla", han opinado a este respecto.

Los primeros pasos de Mónica en el mundo de la interpretación fueron en 1999, con apenas 24 años, en el cortometraje de Ramón Salazar Hongos, y poco después en la serie Manos a la obra.

En 2005, tras encarnar a Lourdes en la famosa comedia de Álex de la Iglesia, las alfombras rojas coreaban su nombre. Todos hablaban de aquella interpretación que le valió la nominación a los Premios Goya en la categoría de Mejor Actriz Revelación, aunque finalmente fue Belén Rueda quien se llevó la estatuilla por Mar adentro.

Aunque aquella época dorada en el cine fue fugaz: tras la nominación, solamente trabajó en dos películas más: Busco y 20 centímetros, también dirigida por Ramón Salazar. Sus siguientes pasos fueron en televisión.

Desde su final en la gran pantalla hasta su regreso a televisión, en 2013, con La que se avecina, Mónica desapareció de los focos. Después llegó interpretando a María Jose Rivas, hermana de Amador, y volvió a ganarse el cariño de los espectadores.

Aunque también esta época fue breve, desde 2016 no ha vuelto a trabajar frente a las cámaras ni ha participado en obras de teatro. Tampoco ha estado presente en las redes sociales, por lo que se ha mantenido alejada del público. "Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado", aclara Mónica rotundamente.