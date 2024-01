La nieta de Arévalo, rota y entre lágrimas, anuncia en 'Fiesta' que se va a cambiar el nombre por él: "No acepto su muerte"

Ana, la nieta de Paco Arévalo, visitó este domingo Fiesta como homenaje a su abuelo, para que el tuvo unas bonitas palabras. Durante su entrevista, en la que la joven derramó lágrimas y se confesó destrozada desde que se produjera el fatal desenlace del cómico, Ana anunció que se va a cambiar el nombre.

"A partir de ahora voy a ser Ana Arévalo. No quiero que su nombre se pierda nunca. Y quiero que, a partir de que ahora alguien me nombre, le nombre a él también. Lo hago en homenaje a él".

La joven, que dijo no aceptar aún la muerte de su abuelo, dijo de él que "ha sido una de las mejores personas" que ha tenido en su vida. "Ser su nieta ha sido un orgullo inexplicable y siempre le recordaré con una sonrisa por todas las que él ha sacado siempre".

Sobre cómo se enteró de su muerte, asegura que, cuando se lo dijo su familia, le entró "ansiedad" en plena calle. "Pensaba que era mentira, que se lo habían inventado y se había viralizado. No me lo creía, y sigo sin creérmelo. Me ha dado los mejores momentos de mi vida".

"Mi abuelo era incapaz de que alguien le hable y no contestarle. Era muy educado. Pero eso no quiere decir nada", segura la joven sobre la relación del cómico con Malena Gracia, con la que la familia ha vivido un incidente coincidiendo con la muerte de Arévalo.