Bertín Osborne desvela el verdadero motivo de su enfado con Paco Arévalo en el momento de su muerte

Un Bertín Osborne muy triste y apenado ha explicado por qué estaba enfadado con su íntimo, Paco Arévalo, en el momento de la muerte de este, el pasado día 3. Y lo mucho que se arrepiente de este distanciamiento.

Lo ha hecho en el programa En boca de todos. "Hemos estado 42 años juntos. Fue el primer amigo que tuve en esta profesión. Hemos hecho una vida juntos y era como mi hermano. Me llamó mi otro hermanito, José Luis López, El Turronero (para contárselo), y casi me da un chungo. Estaba en la cama y casi me da un infarto".

El cantante ha desvelado que llevaban varias semanas enfadados. "Hablamos muy a menudo, pero hace un mes tuve una bronca por teléfono. Soy una persona que me cuido y hago deporte y el punto de inflexión de Paco fue la muerte de Elena, su mujer (en 2015). Desde ahí fue cuesta abajo, se medio abandonó. De repente, se había puesto en 40 kilos más de lo que debería pesar, no andaba porque le dolían las rodillas... Le pegué un broncazo".

Bertín Osborne llevaba 42 años de amistad con Arévalo. ARCHIVO

Bertín continuó su relato y su arrepentimiento: "Le dije de todo, como que no tenía vergüenza. No sabes lo que me arrepiento".

"Le dije: ‘Cualquier día te va a pasar algo y vas a dejar a tu familia…'. Me arrepentí de habérselo dicho. Se cabreó conmigo porque le dije que no iba a durar nada. 'No puedes seguir así, no puedes andar. Opérate', le repetí. Lo veía todo el mundo menos él".

A este hecho se une su preocupación por la hija de Arévalo, Nuria, que padece una enfermedad cognitiva. "Ahora, otra cosa es qué va a pasar con su hija Nuria, que ahora está con Paquito (su hijo mayor). Ahora veré qué vamos a hacer, en cuanto me pueda mover porque me preocupa mucho ella".

Bertín no ha podido acudir al tanatorio y cementerio a despedir a su amigo porque está con covid, pero quiere visitar a sus hijos dentro de unos días, en cuanto se recupere.