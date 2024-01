Macarena Gómez sorprende como Reina Maga en la Cabalgata de Córdoba

Los Reyes Magos ya han llegado a todos los rincones de España, pero lo que muchos no se esperaban era que detrás de uno de ellos se encontrara la actriz Macarena Gómez.

Conocida por sus innumerables papeles en televisión y en el cine, la intérprete se ha convertido en Gaspar por un día y ha repartido ilusión y regalos en la Cabalgata de Córdoba. Así, con una corona, una barba marrón y el disfraz típico de 'Reina Maga', Gómez ha participado en la Cabalgata de la ciudad andaluza que la vio nacer.

Rodeada de numerosos pajes, la actriz ha repartido caramelos desde lo alto de su carroza y no ha dudado un segundo en mostrar su experiencia en sus redes sociales, donde ha compartido además unas fotografías con todos sus seguidores.

"Tráeme algo Macarena, me he portado muy bien", le responde uno de ellos en Instagram. "Los ojos relatan a esa reina maga", comenta otro usuario. "No me traigas carbón, me he portado muy bien", añade otro de sus seguidores.

De origen cordobés, la intérprete ya indicó hace unos días que se sentía "muy emocionada" de poder repartir dulces y llevar la ilusión a los más pequeños en un día tan especial como este 5 de enero. "Como buena cordobesa estaba deseando participar en la Cabalgata de mi ciudad, que es maravillosa", ha apuntado.