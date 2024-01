Madrid vota la reprobación de Ortega Smith por la agresión a Rubiño en el último Pleno

Salvo cambio de guion de última hora, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, saldrá reprobado este jueves del Palacio de Cibeles por haberle lanzado unos papeles y una botella de agua vacía al concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño durante el último Pleno ordinario del año. El PP, con mayoría absoluta, votará a favor de la proposición conjunta de Más Madrid y PSOE, que también incluye exigirle que renuncie a su acta de concejal. Pero no respaldará el punto en el que, además, piden que dimita como diputado nacional, entendiendo que eso extralimita sus competencias. Pase lo que pase, el líder madrileño de Vox seguirá en su puesto, al considerar, tanto él como su partido, que se está exagerando lo sucedido el pasado 22 de diciembre.

Los hechos que se discutirán este jueves en Cibeles se remotan a la última sesión ordinaria de 2023, cuando Ortega Smith se enfrentó a Rubiño, después de haber defendido la propuesta de su partido para rechazar la moción de censura que entregó la Alcaldía de Pamplona a Bildu. Camino a su sillón, tras abandonar el atril, el líder de Vox escuchó como el número dos de Más Madrid afeaba su discurso. Entonces, se dio media vuelta espetándole: "¿Qué dices? ¿Qué dices?". Cara a cara, sacudió los papeles que llevaba en la mano, tirándole la botella de agua que tenía sobre la mesa. Y le lanzó, según Rubiño: "Ahora, llora".

Desde que sucedió el incidente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado "sin paliativos" un acto "injustificable" que, a sus ojos, es suficientemente grave como para que "el señor Ortega Smith no retenga su acta". El regidor utiliza el precedente del edil socialista Daniel Viondi, quien renunció a su condición de concejal después de darle tres cachetes en la cara al propio Almeida durante otro acalorado Pleno. Almeida no tomará la palabra en esta sesión, que trascurrirá entre las 13 y las 14.30 horas. En su lugar, defenderá la posición del Gobierno municipal la vicealcaldesa madrileña, Inma Sanz.

Desde el PSOE comparten el mismo argumento, aunque se muestran molestos por la fecha que ha elegido el alcalde para celebrar este Pleno extraordinario. "Le regala un pleno en la mitad de las fiestas navideñas para que pase totalmente desapercibido. Es otra manera de blanquear a Vox", dijo recientemente su líder, Reyes Maroto. Almeida defiende el día seleccionado alegando que la "gravedad de los hechos" exigen que el debate se celebre "a la mayor brevedad posible".

La votación por puntos, crucial

La proposición progresista contiene tres puntos. El primero, interesando que el Pleno muestre "su más absoluta condena y rechazo a la actitud de Ortega Smith-Molina, absolutamente contraria a las normas de conducta a las que se debe cualquier representante del pueblo madrileño, así como a los principios democráticos de convivencia, y a la debida cortesía y el respeto a las normas de orden y de funcionamiento de los órganos municipales que, conforme al artículo 12 del Reglamento Orgánico del Pleno, debe presidir su comportamiento".

El segundo pasa por que el Pleno "exija a Ortega Smith-Molina que abandone su cargo de concejal y entregue el acta, tal y como ha ocurrido en ocasiones precedentes y que de no hacerlo voluntariamente, así se lo exija la organización política de la que forma parte". Y el tercero demanda que también se le requiera "que abandone su cargo de diputado nacional y entregue el acta de diputado y que de no hacerlo voluntariamente, así se lo exija la organización política de la que forma parte".

Este último es el único que no convence al PP, con mayoría absoluta en Cibeles, puesto que consideran que se trata de un asunto en clave nacional, no municipal. Fuentes socialistas señalan a 20minutos que estarían dispuestos a votar por puntos para que la reprobación pueda salir adelante, si bien no entienden la postura de los populares que "han traído al pleno todo tipo de cosas que no tienen que ver con Madrid". Además, critican la falta de diálogo. "El alcalde dijo que llamaría a Reyes para abordar este asunto, pero no lo hecho", se quejan, al tiempo que admiten no creer que esto sea óbice para ellos "ni para Más Madrid".

Bastan más síes que noes que el portavoz madrileño de la formación que lidera Santiago Abascal reciba esta condena que, a efectos prácticos, no es más que una forma pública de expresar que no se está de acuerdo con alguna declaración o actuación llevada a cabo por el reprobado.

Ortega Smith, ¿reprobado por segunda vez?

De materializarse su reprobación, sería la segunda vez que el portavoz de Vox es reprobado en la ciudad de Madrid, después de que ya fuera reprochado públicamente, allá por 2019, "por su falta de respeto a las víctimas de violencia de género" y sus "reiterados boicots" a los actos organizados por el Ayuntamiento. La gota que colmó el vaso de los socialistas, que entonces también encabezaron la iniciativa, fue el enfrentamiento del portavoz de la formación verde con Nadia Otmani, una mujer en silla de ruedas tras ser tiroteada por su cuñado. La moción salió adelante gracias a la unión progresista con Cs, y pese al voto en contra del PP. A Ortega Smith le importó "un bledo, según sus palabras.

No aceptamos ni actitudes violentas de ningún manifestante, ni abuso de la autoridad por parte de ningún agente.



La Ley nos obliga a todos.



El derecho a manifestarse pacíficamente en defensa de España y la Libertad, no es contrario al respeto al orden público. pic.twitter.com/dh6Fe8Cui1 — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) November 16, 2023

Incluso, podría haber recibido una tercera. Más recientemente, a finales del pasado noviembre, Ortega Smith salvó la reprobación, a petición de la izquierda, por sus controvertidas apariciones en las protestas contra la amnistía que se llevaron a cabo a final de 2023 frente a la sede socialista en la calle Ferraz y donde se pudo ver al líder de Vox, carnet de diputado en mano, recriminando a varios agentes de policía que algunos de sus compañeros se hubieran "extralimitado" en su uso de la fuerza. Pero el PP se opuso, otra vez. Desde su escaño, a modo de burla, Ortega Smith se burló del equipo de Almeida agitando sus brazos como una gallina.