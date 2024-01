Díaz se reunirá con patronal y sindicatos después de Reyes para cerrar la subida del salario mínimo

El Gobierno retomará las reuniones con los agentes sociales para la subida del salario mínimo inmediatamente después de la festividad de Reyes, con el objetivo de que el nuevo indicador esté vigente para el cobro de la primera nómina en enero. Así lo confirmó este miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que aseguró que "en cuanto" se reinicie el curso político convocará a patronal y sindicatos para seguir "subiendo el salario mínimo para compensar las pérdidas de poder adquisitivo que están sufriendo los trabajadores".

Las palabras de Díaz suponen concretar el compromiso que ya asumió el Ejecutivo poco antes de fin de año, después de no conseguir un acuerdo con patronal y sindicatos para dejar cerrada la nueva subida del salario mínimo antes de comenzar 2024. Ya entonces, el Gobierno aseguró que el nuevo incremento tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, si bien Trabajo aún no ha conseguido cerrar una cifra definitiva para situar el indicador: Díaz ha propuesto una subida del 4%, lo que situaría su cuantía para el nuevo año en 1.123,2 euros al mes por 14 pagas, una cantidad que resulta excesiva para la patronal.

La vicepresidenta no quiso entrar este miércoles en el debate de las cifras, pero sí prometió que el Gobierno subirá el salario mínimo haya o no pacto con los empresarios. "Seguiremos subiendo el salario mínimo como una de las mejores medidas para luchar contra la desigualdad, contra la pobreza laboral y sobre todo, porque es una de las medias más feministas de nuestro país", dijo Díaz, que planteó, además, que "para tener sociedades prósperas necesitamos también mejores salarios". "Queda, no sólo en materia de salario mínimo, sino en materia de salarios, mucho para hacer", aseveró la vicepresidenta, que afirmó que el sueldo mediano en España "no permite vivir con dignidad ni tener una vivienda digna".

Frente a la propuesta de Trabajo de incrementar el salario mínimo un 4%, CEOE y Cepyme han planteado subirlo un 3%, con la posibilidad de un 1% adicional si se desvía el IPC, en tanto que los sindicatos apuestan por un incremento del 5%, aunque aceptarían un 4% si las patronales se suman al acuerdo. Si no lo hacen, han avisado de que serán "más exigentes" y se irán por encima del 5%.

Además de proponer un alza del 4%, el Gobierno se ha comprometido a estudiar la posibilidad de establecer bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para el sector del campo, una medida demandada por la CEOE, que pide concretamente que esta bonificación sea del 20%. Los sindicatos no están de acuerdo con esta medida si no hay previamente un compromiso por parte de este sector de cumplir los convenios colectivos, de avanzar en la negociación colectiva y de cumplir con el salario mínimo en aquellos convenios donde no se lleva.