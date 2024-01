Como se suele decir, la procesión va por dentro. Pero en ocasiones sta tiene que salir y explicarle al mundo qué es lo que siente uno cuando se da cuenta, como ha sido el caso del actor Jamie Dornan, de que antes de cumplir los 40 años se había convertido en huérfano, así como había perdido ya a cuatro amigos de la infancia.

El protagonista de películas como 50 sombras de Grey o Belfast, que hoy por hoy tiene 41 años, ha concedido una una reciente entrevista a la revista Radio Times hablando de cómo le ha afectado el fallecimiento de sus dos progenitores y la repentina sensación de orfandad que le sobrevino entonces.

"Lo primero que pensé [tras la muerte de su padre] fue que era huérfano. Lo cual es extraño de pensar cuando apenas tienes treinta y tantos años. Ahora el duelo se ha convertido en una parte muy cotidiana en mi vida. Me siento a la sombra de ese duelo", ha comenzado declarando el actor irlandés.

Jamie Dornan ha recordado cuán devastado se quedó cuando su madre murió víctima de un cáncer cuando él todavía era un adolescente de 15 años, así como, apenas un año después, cuatro de sus mejores amigos perdían la vida en un accidente de coche.

Según sus propias palabras, si se hiciera "una media" de la gente, él "con toda probabilidad" habría "experimentado más" dolor que "el promedio". "Eso me ha hecho más fuerte de muchas maneras. No se lo deseo a nadie, pero creo que hay algo que te anima a seguir cuando experimentas una pérdida como esa", ha declarado, refiriéndose a su padre, Jim Dornan, un reconocido ginecólogo que murió a los 72 años en 2021, tras padecer el Covid-19 en plena pandemia.

"Mi padre me dijo cuando murió mi madre: 'No puedes permitir que la muerte de tu madre sea lo que te defina'. Y he tratado de que sea así, de que no lo haga, aunque internamente creo que sí lo ha hecho de muchas y diferentes maneras", ha matizado.

Dornan, casado desde 2012 con la compositora Amelia Warner, con quien tiene tres hijos, ha admitido, de hecho, que todo ese dolor le ha servido para saber distanciarse de Hollywood. "¿Elegir esta carrera y lidiar con toda la basura que conlleva? Si puedes superar todo lo anterior, a buen seguro has obtenido resiliencia. La verdad es que no me preocupo demasiado por las menudencias, porque he vivido grandes acontecimientos que han sido horribles", ha finalizado.