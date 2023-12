Muere Bram Inscore a los 41 años después de una "ardua lucha contra la depresión"

El productor y compositor estadounidense Bram Inscore, conocido por trabajar junto a figuras como BTS y Troye Sivan, se suicidó a los 41 años en San Francisco, California.

En un comunicado recogido por medios estadounidenses sus familiares informaron de que el músico "terminó con su vida después de una ardua lucha contra la depresión", el 19 de diciembre.

"Desinteresado como ser humano y generoso como colaborador, sirvió ingeniosamente a la música, pero nunca a su propio ego. Una profunda compasión y un ingenio seco estaban incrustados en todo lo que hacía, aunque nunca buscó la alabanza o la aprobación", reza el escrito.

Nacido en San Francisco, Inscore comenzó a tocar el bajo en el bachillerato y estudió música de orquesta y jazz en la Universidad del Sur de California (USC).

El también instrumentista dejó la universidad para unirse a giras de bandas como Beck, Twin Shadow, Thurston Moore y Charlotte Ginsgbourg y con el tiempo se dedicó a la composición musical.

En 2009 lanzó su álbum debut en solitario bajo el título de B.R.A.M. y en 2016, como parte del dueto Touché, presentó It's Fate.

Inscore contribuyó como compositor de diversos sencillos de artistas populares como Youth, para el álbum Blue Neighbourhood (2015) de Troye Sivan, Don’t Give Up on Me, para el disco Naive (2019) de Andy Grammer, o Louder than Bombs, del fenómeno surcoreano BTS, que forma parte del material Map of the Soul: 7 (2020).