Mario Jefferson lo ha vuelto a hacer: así suena 'Un año más' de Mecano en 14 voces del pop español como Melendi, Amaia Montero o Bebe

Un a vez más, Mario Jefferson ha vuelto a sorprender con su capacidad camaleónica y ha utilizado su particular voz para versionar una canción icónica en las voces más representativas del pop en español.

Si hace dos años utilizó la misma técnico para revisionar Ay Mamá, el himno de Rigoberta Bandini, esa vez se atreve con otro himno, pero navideño: Un año más de Mecano.

"Todos los años escucho esta canción el día 31 y siempre siento una pena o una nostalgia extraña, no porque me lleve a un recuerdo amargo, ni triste. No sabría siquiera explicarlo", ha escrito el artista antes de dar paso al vídeo en el que versiona la canción en 14 voces como las de Melendi, Amaia Montero, Shakira, Paulina, Dani Martín o Bebe.

"Me encanta tanto, que antes de ayer de madrugada pensé de repente: '¿y si vuelvo a unir varias voces para celebrar este himno?'", se pregunta el intérprete.

Desde que grabé Ay, Mamá, muchas veces he leído comentarios de que hiciese más covers así con otras canciones, pero soy de los que piensa que no quiere ser pesado, ni cansar, y que cuando algo ya está hecho pierde esa 'gracia' inicial. Pero qué leches. Gracias por leerme y escucharme", se despide en su texto, no son antes hacer un guiño a los artistas imitados. "Ah! Que me perdonen los artistas mencionados porque jamás me acercaré a cantar lo increíble que lo hacéis vosotros, os admiro y respeto ❤️".