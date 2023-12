El aplaudido gesto de India Martínez al ver a una joven cantar una de sus canciones en el centro de Sevilla: "Inolvidable"

Unos dicen que es la Navidad, otros que es simplemente el corazón y la empatía de las personas. Y eso India Martínez tiene de sobra. Y más tras lo sucedido hace unas horas en plena calle del centro de Sevilla, donde la artista protagonizó un gesto que se ha aplaudido mucho y que se ha hecho viral en las redes sociales.

Tal y como ella ha contado, estaba paseando por la ciudad andaluza cuando, de repente, escuchó a una chica cantar una de sus canciones más queridas, 90 minutos.

"Tenía una voz preciosa y estaba en la calle sola", cuenta India, por eso, le entraron "muchas ganas de arroparla un poquito" con su voz. "Me acerqué a ella y pasó esto. Cuanto más me acercaba a ella más fuerte me latía el corazón", relata.

Finalmente, así lo hizo: "Me puse a cantar con ella y cuando levanté la mirada había un gran corro de gente con nosotros aplaudiendo. Así es la música y la magia de la Navidad. Mucha suerte, sigue luchando bonita", termina de contar la artista andaluza en su relato, del que deja constancia un precioso vídeo que ha llamado mucho la atención de los usuarios de las redes sociales, rendidos ante su gesto.