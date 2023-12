'Socialité' destapa la que sería la nueva ilusión de Nagore Robles: ''Ella no lo ha negado''

Después de una etapa difícil debido a sus problemas de espalda, parece que Nagore Robles tiene un nuevo motivo para sonreír. No es otro que una nueva ilusión en su vida en cuanto al terreno sentimental se refiere. Según Socialité, la presentadora podría haberle dado una nueva oportunidad al amor.

Tras una labor de investigación realizada durante todas las navidades, y después de ponerse en contacto con la propia Nagore, que no niega la información, el espacio televisivo ha descubierto que esta nueva ilusión sería Carla Flila, una joven influencer con la que se pudo ver a la presentadora bailando hace unos meses en un TikTok.

Según el programa, es una relación que "va más allá de la amistad". Por ejemplo, habrían viajado las dos hasta Uruguay para despedir el año. También es habitual dedicarse bonitas palabras, aunque de forma indirecta, en las redes.

Además, Socialité ha hablado con Nagore Robles y, aunque ella no ha querido confirmar, el programa remarca que tampoco ha negado dicha información sobre su vida privada: "Ni dijo que sí, ni dijo que no. De haber sido un no lo habría dicho rotundamente".