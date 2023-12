Lucie Lucas recula sobre su acusación de "agresiones sexuales" contra Victoria Abril: "Me sentí traicionada"

Esta semana, Victoria Abril fue acusada por la actriz francesa Lucie Lucas de "agresiones sexuales" a otros actores, como respuesta del apoyo que la intérprete española ha mostrado hacia Gérard Depardieu en un manifiesto firmado por diferentes personalidades.

En su acusación, Lucie Lucas concluyó interpelando a Abril a que hablara de sus "numerosas agresiones, incluidas las sexuales", a sus "compañeros". "Ahora que lo pienso, no me extraña que hayas firmado ese periodicucho. Tú también estás flipando y, ahora que lo pienso, tienes razón. Basta ya de tonterías", remarcó.

Tras causar un auténtico revuelo tanto en Francia como en España, la intérprete gala ha reculado. "No es a quien quiero acusar", ha señalado en France Info sobre Victoria Abril, pese a que no oculta su decepción con ella debido a su apoyo a Depardieu: "Me lo permití porque ella es mi 'madre' de cine y me sentí profundamente traicionada y abandonada".

Así, Lucas matiza que, con su comentario, lo que pretendía era denunciar "el sentimiento de impunidad total entre algunas personas, en particular entre las personas de la generación de Gérard Depardieu y Victoria Abril, que se permiten tiranizar conjuntos enteros y comportarse de maneras que no son admisibles o incluso ilegales".

Lucas se había pronunciado en las redes tras publicarse el pasado martes un manifiesto en el diario francés Le Figaro en el que más de una cincuentena de artistas, entre las que estaban la propia Abril o Carla Bruni, han mostrado su apoyo a Depardieu -a su vez acusado de varias agresiones sexuales- por el "torrente de odio" generado hacia su persona. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también respaldó públicamente al actor en una intervención reciente.

TardeAR logró la primera reacción de la actriz española. Según contó Leticia Requejo, que recordó que la denuncia de la francesa ha sido en las redes sociales y no "en un juzgado", tras conocer la noticia, se puso en contacto con Abril, que ha respondido a sus mensajes.

"Me ha dicho que no sabía nada de lo que le estaba hablando, le he tenido que mandar la noticia", explicaba la colaboradora. Tras hacerlo, aseguró que la reacción de la actriz fue contundente: "La he notado un poco enfadada y me ha pedido que no la volviese a escribir, porque no tenía nada que decir".