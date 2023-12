Lucas, de Andy y Lucas, en 'Fiesta' tras su separación': "Estoy hecho polvo"

Hace unas semanas, Andy y Lucas anunciaban su separación tras veinte años de carrera. Lo hacen tras serle diagnosticada a Lucas una cardiopatía, por lo que el artista ha decidido parar el ritmo y, como consecuencia, dejar la música, al menos como la vivía hasta ahora.

Tras una intensa promoción con muchos medios, entre ellos 20minutos, de la que será su última gira, Lucas (Andy se encontraba en Cádiz y solo entró por videollamada) se sentó por primera vez desde el anuncio en un plató de televisión.

"Para que nadie se asuste, no tengo intención de morirme mañana, pero en los últimos años he llegado a unos extremos que he tenido que delegar algo porque me ocupaba de todo", contó Lucas, sobre los motivos de su adiós a la música. "Estoy hecho polvo ahora mismo, estoy tocadísimo, pero soy profesional y estoy aquí", dijo sobre su actual estado de salud, llevándose los aplausos del público.

"Sin ir más lejos, ayer mi familia me sentó y me pegó un toque y me dijeron que iba a perder la garganta y a quedarme ronco por estar todo el día al teléfono y llevan razón", relató la mitad del dúo.

Por su parte, Andy explicó cómo se siente en estos momentos de incertidumbre para él. "Lo veo muy estresado, agobiado y veo que no disfruta y me da pena. Y, cuando él no disfruta, yo tampoco, porque al fin y al cabo somos uno. Lo veo sufrir, sufro yo y no disfrutamos"