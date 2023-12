Carlos Cuerpo, nuevo ministro de Economía: "Continuidad con corazón, cabeza y esfuerzo"

El nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha prometido que desempeñará su función con "continuidad" del legado de su predecesora, Nadia Calviño, en lo referido al "corazón, a la cabeza y al esfuerzo". Han sido sus primeras palabras tras recibir de la ya ex vicepresidenta primera la cartera del Ministerio de Economía. Alto economista del Estado, sustituye a la que será a partir del 1 de enero presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). La Vicepresidencia primera ha recaído en María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que ha querido tener unas palabras de agradecimiento al presidente Pedro Sánchez y a la propia Calviño.

“Quiero dejar la idea de la continuidad”, ha comenzado diciendo Cuerpo en su intercambio de carteras, a la que ha acudido gran parte del ala socialista del Gobierno. Esta “continuidad” adquiere, para el ministro, forma “en términos de corazón, cabeza y esfuerzo”. El corazón, ha declarado, “es el núcleo de la actuación económica” del Gobierno porque “las cifras no son solo cifras, sino que son decisivas para el futuro de la gente, que está continuamente haciendo gerente a grandes cambios y a un entorno cada vez más complejo”.

Cuerpo ha destacado también la necesidad de que se continúe “con el proceso de modernización de la economía”, lo que permitirá “seguir creciendo para que nuestras empresas sean cada vez más competitivas”. Aquí ha destacado la importante labor que tendrán los fondos europeos de recuperación, en cuya negociación participaron su antecesora y él mismo. Además, también ha pedido “compromiso” para que haya “un reparto justo de los avances, pero también de los costes”.

Como ha repetido Calviño hasta la saciedad, Cuerpo también ha fijado como una de sus prioridades la “responsabilidad fiscal” para “continuar con la senda descendente del déficit y hacerlo de forma creíble, a la vez que se forma un colchón para crisis futuras y poder continuar con el impulso transformador”. “Esto, junto a unas previsiones de crecimiento fuerte, nos permitirá seguir contando con la confianza de los mercados y los inversores”, ha destacado antes de nombrar las reglas fiscales, en cuya negociación con el resto de Estados miembros de la Unión Europea ha desempeñado un papel clave como “sherpa” de Calviño.

"Me voy con la sensación de misión cumplida y que paso el testigo a dos personas extraordinarias", ha destacado, por su parte, Calviño, que este 1 de enero asumirá la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI). "María Jesús es mi melliza, aunque no lo parezca. Hemos dejado atrás esa leyenda urbana de que los ministros de Economía y Hacienda no se llevan bien. Nuestra sintonía ha sido total y creo que ha sido clave del éxito", ha continuado la ya ex vicepresidenta, quien también se ha deshecho en halagos con Cuerpo.