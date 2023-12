Dario Sellés habla de sus múltiples negocios más allá de las redes sociales: "Me va muy bien"

Darío Sellés se ha convertido en todo un influencer. Desde que se diera a conocer gracias a La isla de las tentaciones, el joven no ha dejado de trabajar en su futuro. Con ya más de 290.000 seguidores en su cuenta de Instagram, centra todo su contenido en mostrar cómo es su día a día.

Especialmente desde que naciera su bebé, Noah, fruto de su relación con Sandra Férriz, el modelo muestra su lado más humano en redes. Sin embargo, no solo tiene negocios en Internet, como así ha contado.

El alicantino ha contado a través de su perfil cómo ha sido su primer año como empresario, una de sus facetas más desconocidas: "Me di cuenta de que me gustaba emprender. Tengo un grupo de eventos y en verano un negocio de tablas de paddle surf (de Alicante hasta Valencia) que no sé todavía si lo voy a seguir para el año que viene, aunque la verdad es que fue muy bien".

Dario habla de sus negocios. dariioselles / INSTAGRAM

Pero no solo eso, Darío tiene diferentes negocios con los que busca tener un futuro tranquilo tanto para él como para su familia. Por ello, consciente de todos los ingresos que suponen sus redes sociales, creó su propio servicio de marketing. "Este año también creé una S.L. de content marketing para empresas que va muy guay", ha asegurado.

De las cuatro empresas que actualmente regenta, ninguna de ellas tiene perdidas, "marchan a la perfección", ha explicado orgulloso. Unos proyectos que aumentarán de cara al año que viene, pues aunque no ha dado detalles, sí que tendría en mente una nueva idea: "No me gusta hablar para no gafar, pero os lo contaré".

"Aunque no os lo creáis, lleva muchísimo curro todo y con el bebé aún se hace cuesta arriba", ha reflexionado Darío Selles, quien compagina sus facetas profesionales como empresario y creador de contenido junto a su vida como padre.