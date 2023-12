Qué tiempo hará en Nochevieja y Año Nuevo: estas serán las ciudades que estarán congeladas y en las que lloverá

Se acerca el fin de 2023 y llega con frío, heladas y lluvias en varios puntos de España. Pero, ¿cómo comenzará 2024? Por un lado, se esperan noches gélidas en los últimos días del año, con "heladas la madrugada del sábado quedarán más restringidas al interior oriental peninsular", explican los expertos de Eltiempo.es. Asimismo, estas heladas serán más intensas en el sistema Ibérico y en Pirineos.

En este sentido, apuntan, este domingo 31 de diciembre "podríamos tener bastante nubosidad en todo el país, por lo que las mínimas subirán en muchas zonas del interior". Será una Nochevieja helada en muchas ciudades del país.

En qué ciudades hará más frío en Nochevieja

A pesar de que las temperaturas serán realmente bajas, "las heladas no serán tan extendidas como en días anteriores", aseguran los especialistas. Las mínimas serán de aproximadamente 10 grados en el interior peninsular, mientras que en otros puntos como Canarias se acercarán a los 20 grados.

"Los termómetros podrán bajar hasta los 5 grados en Badajoz y Jaén, hasta 4 grados en Madrid, Zaragoza y Cáceres y podrían amanecer en negativo en León y Soria. En Teruel y Burgos la mínima prevista es de 0 grados", indican.

Respecto a la posibilidad de lluvias, se producirán precipitaciones en el norte peninsular, pero podrían caer gotas aisladas en Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y en Andalucía.

¿Dónde va a llover en Nochevieja? 🍇



En Castilla y León, Extremadura, incluso en la comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y en Andalucía, podrían caer algunas gotas muy dispersas y asiladas. En casi todo el país habrá intervalos de nubes, principalmente altas cuanto más al sur… pic.twitter.com/KON86rvAfj — Eltiempo.es (@ElTiempoes) December 28, 2023

¿Y cómo empezará 2024?

El 1 de enero de 2024 arrancará con la llegada de un frente asociado a una borrasca que podría provocar lluvias en zonas del norte como Galicia. "El frente, a duras penas, rozará el extremo norte peninsular, pero no se descartan algunas gotas en el resto del Cantábrico".

"El flujo del suroeste hará que las precipitaciones sean más persistentes en Galicia, sobre todo al oeste de la comunidad". No obstante, no se descartan lluvias en el sur de Andalucía y el Estrecho. "Otra zona en la que podría comenzar el año con el paraguas será Canarias". Aunque no se esperan precipitaciones en el resto de España, sí habrá intervalos nubosos y nieblas matinales.