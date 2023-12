Carmen Borrego cuenta cómo ha sido la primera Nochebuena sin su madre: "Es difícil, en Nochevieja no me comeré las uvas"

El pasado domingo y el lunes tuvieron lugar las celebraciones de Nochebuena y Navidad, una fecha muy señalada en la que, por norma general, las familias se reúnen para pasar las fiestas juntos. Sin embargo, en muchas mesas ha habido huecos vacíos que, como no puede ser de otra manera, generan dolor entre los presentes.

Este ha sido el caso de las Campos, que han pasado su primera Navidad sin su matriarca, María Teresa Campos, que falleció el pasado 5 de septiembre. Este martes, Carmen Borrego, hija menor de la presentadora, ha comentado cómo han sido estos días sin su madre.

"Ha sido complicado, hemos estado juntas, pero... Mi madre era muy navideña, muy detallista. Casi ha sido peor el previo. Yo el 24 ya me levanté mal y estuve llorando todo el día, igual que Terelu, así que fuimos a cenar ya lloradas", ha comenzado la colaboradora del Club Social de Vamos a ver.

"Tuvimos una cena muy especial, seguimos su tradición y comimos lo que se comía cuando estaba ella. Lo más complicado es que, realmente, el punto de partida para que mi madre se marchara fueron las navidades del año pasado, que tuvimos un problema con ella y ya no levantó cabeza. Mi madre se cayó y después no volvió a ser ella", ha agregado Carmen.

Asimismo, la colaboradora ha apuntado: "Mi madre era a la que más le gustaba regalar, a la que no le faltaba ningún detalle para nadie. Ella compraba regalos de sobra por si ese día aparecía alguien que no estaba previsto y ponía 'OPM': "O si no, 'pa' mí". Mi madre era muy generosa. Yo quise tener un detalle con mi hermana, mi sobrina y mis hijos y les hice un regalo de algo de mi madre para cada uno".

De la misma manera, la colaboradora ha contado cómo fue el menú de Nochebuena, que contó con "un montón de platos" y, además, ha revelado que el día 25 de diciembre les acompañaron Fidel Albiac y Rocío Carrasco: "Gustavo está malísimo y ayer estaba en el hospital, se ha debido coger una gripe de estás y está malísimo".

Finalmente, Carmen Borrego ha apuntado: "El fin de año me toca pasarlo con la familia de mi marido, que me quieren muchísimo y saben que este es un año difícil. He cambiado de opinión veinte veces, pero creo que estar sola no tiene sentido. Sí que voy a decir que no me voy a comer las uvas. El día de Reyes lo pasaré con lo más importante de mi vida, que es mi nieto".