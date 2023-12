Blanca Romero cuenta el motivo por el que participó en 'MasterChef Celebrity': "La vida me obligó a trabajar"

Se cumple ya un mes desde que se pusiera punto y final a la última edición de MasterChef Celebrity. El concurso de RTVE terminaba con la victoria de Laura Londoño, aunque, si hubo alguien que consiguió conquistar a todos los espectadores con su personalidad divertida y su manera de trabajar, fue la actriz Blanca Romero.

La asturiana se convirtió en la última expulsada gracias a su gran avance durante el programa, pero finalmente se quedó en las puertas. Por ello, la modelo ha aprovechado para conceder una entrevista sobre su paso por el programa.

De este modo, la intérprete ha confesado a El País el motivo por el que se vio "obligada" a participar en el concurso. Como así explicó, tuvo que alejarse de los escenarios para "criar sola" a su hijo. Sus padres no pudieron ayudarla, por lo que su hijo se convirtió en el centro de sus esfuerzos y ya no le quedaba "energía para rodar".

Consciente de lo que esto supuso, agradece sus "privilegios y calidad de vida" para poder dedicarse exclusivamente a su pequeño. Un pensamiento que diez años después de su nacimiento ha decidido cambiar: "Ahora la vida me obligó a trabajar de nuevo; si no, jamás habría ido a MasterChef".

Con el paso de los años ya no es "tan crítica", y gracias al concurso ha descubierto que tiene "la personalidad muy definida". Ha tenido tiempo para madurar y no preocuparse en exceso por cosas como su propia imagen. "Antes no hubiese permitido que la mitad de mis primeros planos en MasterChef, en los que se me ve feísima, hubieran salido a la luz. De modelo hubiera puesto el grito en el cielo: cada jueves, una llantina", ha asegurado al citado medio.

Entre otros temas, en la entrevista no pudieron faltar preguntas sobre su relación con su suegra, Carmina Ordoñez. Sobre ella ha asegurado que hacía algo muy parecido a Isabel Presyler: "Ponían el despertador a las dos de la mañana, comían algo de chocolate o un dátil y se volvían a dormir. No sé si sería para poner a funcionar el metabolismo y quemar calorías, pero mira qué estupendas estaban".

Ahora, Romero se encuentra a punto de regresar a la gran pantalla con un nuevo proyecto tras diez años de parón. De la mano del director Antonio Chavarrías trabajará en La Abadesa. Una película en la que compartirá pantalla con Carlos Cuevas, Daniela Brown o Ernest Villegas.