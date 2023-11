Blanca Romero se queda atónita tras descubrir que el premio final de 'MasterChef Celebrity' no es para el ganador

La semifinal de la octava edición de MasterChef Celebrity se emitió este jueves por la noche y estuvo cargada de emociones. No obstante, a tan solo dos semanas del final del concurso, Blanca Romero, ya expulsada, descubrió uno de los puntos más importantes del programa. Y es que, la modelo asturiana, la noche de antes de que se grabase la semifinal, se enteró de que "los 75.000 euros del premio no son para los concursantes", tal y como aseguró, Toñi Moreno.

La asturiana se llevó un auténtico chasco cuando confesó a la presentadora, entre bromas, que ella estaba "a punto de abrir ostras con los dientes por esos 75.000 euros". Eso sí, la intérprete también aseguró que de haberlo ganado, lo habría donado igualmente a una asociación contra el cáncer.

Asimismo, según explicó la actriz, de haber sabido a quién iba dirigido el dinero, hubiera cambiado su forma de actuar durante el talent culinario. "Si hubiese llegado a saber que ese premio no iba a ser para mí, hubiese currado lo mismo y hubiese metido la pata las mismas veces", explicaba la asturiana. En este contexto, de conocer este dato, "habría guardado un poco más la compostura" y "no hubiese dado la imagen de loca que he dado".

Sobre dicha confusión, Pepe Rodríguez no dudó en intervenir para resolver la confusión de la actriz sobre las cláusulas del programa. "¿Tienes alguna duda más sobre el programa que te podamos resolver?", le preguntaba el chef en tono irónico. Asimismo, el jurado del programa también añadía: "Es lógico tener dudas porque las primeras 11 semanas son de adaptación".

Aún falta conocer quién será el ganador del concurso. Romero ya no podrá hacerse con ese cuantioso premio, no obstante, sí podrán Daniel Illescas, Toñi Romero, Álvaro Muñoz Escassi y Laura Londoño. Lo único que está claro es que quien reciba el premio, deberá donar la totalidad de este.