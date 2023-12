Un número de la Lotería de Navidad cantado en la tele se queda sin premio: el misterio que tiene en vilo a las dueñas de una peluquería

El pasado viernes, durante el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, los niños de San Ildefonso cantaron el número 57170, premiado con una pedrea (cien euros). Como cada año, Elena y Lorena, dueñas de una peluquería en Combarro (Pontevedra), compraron este número para sus clientas y vendieron 250 décimos, aunque a la hora de cobrar el décimo la Administración se niega a pagarlo porque no aparece como premiado, según relata El Faro de Vigo.

Cuando se enteraron de que su número había sido agraciado con cien euros al décimo, la ilusión les desbordó, pues, aunque no era un gran premio, es un pellizco que no le viene mal a nadie. En total, han repartido 25.000 euros entre sus clientas, o eso creían ellas.

En la mañana del sábado, Elena acudió a una administración de lotería para corroborar que su número era uno de los agraciados y su sorpresa fue que el 57170 no aparece reconocido como premiado. Las dueñas de la peluquería no dan crédito ante esta situación, pues en los vídeos del sorteo se puede escuchar que el número está premiado. Además, al comprobarlo en la web de Loterías y Apuestas del Estado aparece el mensaje "este número no ha sido premiado".

Número no premiado Lotería Navidad en Combarro 20minutos

Hasta el momento, no les han ofrecido ninguna solución y, desde la Administración de Combarro, les recomiendan que presenten una reclamación en la delegación de Loterías aportando su DNI y de una copia de cada décimo premiado.