La desagradable experiencia de Paco León en un baño de Atocha: "Tened cuidado"

Paco León ha sorprendido al contar su desagradable experiencia en un baño de la Estación de Atocha, en Madrid. Lo ha contado en el directo especial Encuentro Navideño, organizado por la Junta de Andalucía, donde el actor y director ha compartido este violento incidente que le pasó cuando intentaba hacer aguas menores.

Según ha relatado, al entrar al urinario, uno de los aseos privados de la estación, se dio cuenta de que alguien desde el cubículo de al lado intentaba fotografiarle con un móvil.

"Fui a mear en los baños de Atocha, no en los meaderos, sino en los que tienen puerta y, mientras estoy allí, noto en el baño de al lado un móvil que se esconde", ha contado.

"He esperado a ver quién salía de ahí, pero me daba corte. Entonces, ya no sabía si había salido y entrado otra persona, y no iba a acusar así tampoco... Pero me ha emparanoiado", ha relatado León.

Por eso, el actor, mirando a cámara, se ha atrevido incluso a dar un consejo a todos aquellos que, como él, utilicen baños públicos: "Tened cuidado, mirad arriba, que te pueden sacar una foto a ti también".

De cumpleaños

El actor y director ha celebrado recientemente el cumpleaños de su "amigo especial" rodeado de todos sus seres queridos. Lo último que se hubiera imaginado el diseñador de interiores era la fiesta sorpresa que le había preparado el director de cine.

Con una tarta en forma de corazón de chocolate decorada con un escorpión, haciendo referencia a su signo del horóscopo, y dos velas con el número 30, Marcos Antón pudo estrenar la treintena. Así, en un local decorado con globos azules y en presencia de todos sus amigos, los dos soplaron las velas juntos, demostrando su buena relación.